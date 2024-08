Salma Hayek y Mathilde Pinault reaparecen juntas en redes sociales con un cariñoso posado

En más de una ocasión, Salma Hayek ha dejado en claro que, como buena mexicana, es una mujer de familia. Es por eso que no es de extrañarse que, tras su boda con François-Henri Pinault, se haya encargado de construir sólidas y cercanas relaciones con todos los hijos del magnate francés. Algo que ha vuelto a quedar en evidencia recientemente, luego de que Mathilde Pinault, una de las hijas mayores de François-Henri, compartiera una imagen en la que se ha dejado ver al lado de la actriz, algo que sin duda habla de la buena sintonía que hay entre ellas y de la complicidad que comparten.

© Grosby Group Salma Hayek y Mathilde Pinault mantienen una cercana relación

A través de su perfil de Instagram, Mathilde compartió un álbum de fotografías en el que mostró algunos de los instantes más especiales que ha vivido a lo largo de su verano, dejándose ver en compañía de algunos de sus amigos y también presumiendo algunos de sus looks más estilosos. Sin embargo, la imagen que ha llamado la atención de sus seguidores es aquella en la que aparece al lado de Salma, posando las dos desde un lujoso yate y en plena navegación. Una postal que sin duda refleja la buena química que hay entre ellas y el cariño familiar que las une.

© IG: @mathildepinault Salma Hayek y Mathilde Pinault han pasado parte del verano juntas

Mathilde tiene un vínculo muy estrecho con su familia y, en más de una ocasión, ha llegado a confesar que la nominada al Oscar es una de las personas en las que más confía. “Es una diva, tiene una vida complicada, pero me enseñó lo importante que es saber simplificar las dudas y los miedos. La llamó a menudo y cuando algo no funciona tiene el poder de quitarle hierro al asunto y convertirlo en un obstáculo que hay que afrontar poco a poco”, explicó Mathilde en una entrevista que concedió a la revista Vanity Fair en 2022.

Su familia, la prioridad de Salma

En más de una ocasión, Salma Hayek ha sido muy abierta a la hora de hablar de su maternidad y la forma en la que logra equilibrar esta faceta con la profesional. “Las mujeres lo podemos tener todo, pero no al mismo tiempo. A mí me ha pasado que, a veces, he estado a punto de hacer una película y soy súper profesional y en algún otro momento me ha tocado decir: “No, me salgo, ahorita tengo que estar aquí presente (con mi familia)”, aseguró en entrevista con la revista Glamour México.

Y continuó: “Cuando hago filmes no me separo de ella (su hija Valentina Paloma) más de dos semanas. Esto a veces me limita muchísimo, François nunca se queja, pero los niños quieren tener su vida, no desean seguir a la mamá y no sé cómo le hacen otras actrices, yo pensé que cuando estuvieran más grandes sería más fácil, pero no, en la adolescencia hay que estar igual de presentes que cuando eran bebés”.