Desde Ibiza, Salma Hayek se deja ver en su posado más veraniego

Aún le quedan al verano unas cuantas semanas, por lo que algunas celebridades buscan sacarle jugo al máximo a esta temporada. Tal es el caso de Salma Hayek, que desde hace unos días se ha dejado ver disfrutando del sol, la playa y el mar en Ibiza, España, uno de los destinos estivales por excelencia. De hecho, este fin de semana ha hecho eco de sus vacaciones en altamar, pues en sus redes sociales ha compartido algunos detalles de su estancia en este lugar, una oportunidad en la que ha dejado en claro que se encuentra en un gran momento a nivel personal y físico, algo que ha quedado en claro con las fotografías que ha publicado.

© IG: @salmahayek Salma Hayek presumió cuerpazo desde Ibiza

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió un álbum de fotografías en las que se dejó ver guapísima, posando desde un yate y luciendo un revelador bikini amarillo con el que presumió sus curvas. Pero eso no es todo, pues la nominada al Oscar por la película Frida también se mostró orgullosa de sus canas, pues al pie de las imágenes hizo referencia a esta característica. "Bikini amarillo + Cabello blanco= combinación perfecta", expresó la intérprete.

© IG: @salmahayek La actriz ha dejado en claro que se encuentra en su mejor momento

Cabe destacar, que Salma Hayek ha hecho eco de sus vacaciones en Ibiza en redes sociales, de hecho, hace una semana, la intérprete compartió otro posado en bikini, solo que el de aquella ocasión era color morado y decidió combinarlo con un pareo de rayas multicolor, un look que complementó llevando el pelo suelto y con sus ondas naturales. "¿Día de cabello rebelde o cabello libre?", anotó la actriz al pie de la imagen, mostrándose nuevamente orgullosa de su cabellera.

Salma apuesta por la sensualidad

Sin duda alguna, Salma Hayek ha aprendido a valorar cada uno de los rasgos de su persona y de su físico, luego de haber trabajado y superado sus inseguridades, por lo que ahora no tiene reparo en explotar su lado más sensual y extrovertido, dejando en claro que la edad no está peleada con esta faceta de su personalidad.

“Les tengo que decir que no piensen que porque uno se vuelve más grande se le quita lo sexy“, explicó Salma en una charla que sostuvo con el programa El Gordo y la Flaca hace unos meses, durante el estreno de la película Magic Mike’s Last Dance. "La sensualidad es una parte del ser humano que se puede transformar de muchas maneras, es una energía que no tenemos por qué perderla. Además, es vital”, agregó.