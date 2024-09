Lauren Sánchez sorprende con vestido lencero en una 'double date' con Kris Jenner

¡Love is in the air! Y se pudo sentir con mucha fuerza por las calles de Santa Mónica, California, ya que la pareja de Jeff Bezos y Lauren Sánchez se juntó con la siempre elegante Kris Jenner y su novio Corey Gamble en una cena donde no faltó el glamouroso estilo de ambas mujeres.

La cita doble fue en el popular Giorgio Baldi, un lugar muy cercano a la playa de California en donde sirven comida italiana y mariscos, y a donde ambas parejas llegaron con la mejor actitud para una buena velada, y eso se podía ver a kilómetros, pues aunque los hombres eligieron atuendos sobrios, fueron ellas las que acapararon las miradas con looks muy diferentes entre sí.

© The Grosby Group Jeff Bezos y Lauren Sanchez tomados de la mano en una romántica salida con amigos

El atuendo de Lauren Sánchez para su double date con Kris Jenner

La futura mujer de Bezos –quien hace unos días disfrutaba de sus vacaciones de verano en distintos lugares del Mediterráneo– regresó a su país natal para volver a las actividades más habituales, pero también ha tenido tiempo para divertirse y la muestra es esta salida nocturna con la popular mamá de las hermanas Kardashian-Jenner.

Para esta cena a la italiana, Lauren lució su tonificado cuerpo en un atuendo realmente favorecedor y muy ligero. Se trató del vestido Candy de Ronny Cobo, una pieza de encanto lencero en color marfil y con detalles en la parte superior del escote en encaje negro.

Así mismo, debajo del pecho también mostró dos parches simétricos de encaje que le aportaron un poco más de chispa a este vestido maxi, el cual estuvo sujeto con dos delicados tirantes, mismos que dejaron notar el también profundo escote de la espalda.

© The Grosby Group Lauren Sánchez con vestido lencero en su cita con Jeff Bezos, Kris Jenner y Corey Gamble

Pero no todo fue mostrar piel ya que Lauren equilibró muy bien su sensual aparición con unas altísimas botas de charol en punta, las cuales fueron su aliado ideal para dar un twist al lindo vestido. Otros accesorios negros, como una bolsa Dolce&Gabanna y gafas oscuras de Chanel, complementaron el outfit.

Pero no podemos hablar de este atuendo sin mencionar sus joyas, y es que Lauren sabe que los mejores amigos de una mujer son los diamantes y para este escote en ‘V’ lució una brillante gema en su cuello, a juego con su espectacular anillo de compromiso, y en la misma mano, Lauren llevó un lujoso reloj negro firmado por Richard Mille.

Kris Jenner elige un look rosa para su cita doble con Lauren Sánchez

© The Grosby Group Kris y su novio Corey Gamble

La que también destacó en su reunión con Jeff Bezos y su futura esposa fue la matriarca del clan Kardashian-Jenner. La siempre elegante Kris y su pareja, el popular manager Corey Gamble fueron vistos fuera del restaurante y ella llamó la atención gracias al brillante color rosa que portó.

El look de Kris se trató de un traje de tweed digno de una Barbie. Este dos piezas de mini short y saco ligeramente oversize forma parte de la colección otoño/invierno 24-25 de Chanel y sobresale con su estampado cuadriculado con detalles blancos y azules.

Para continuar con su sweet style, la mayor de las Kardashian combinó el atuendo con una juguetona bolsa de forma circular y en el mismo tono Barbie de su traje, pero lo que quizá fue la parte central de este atuendo fueron sus medias, y es que Kris eligió unas con mucho brillo. Un par de Mary Janes de piel de cordero en tono blanco y con la punta negra, típica de Chanel, sumaron en esta colorida aparición.