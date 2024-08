Cómplices y divertidas, Eva Longoria y Lauren Sánchez unen fuerzas por la comunidad latina

Siguiendo la máxima que reza: 'la unión hace la fuerza', este fin de semana, Eva Longoria y Lauren Sánchez se sumaron a la lista de invitados de lujo de la sexta gala de This Is Abourt Humanity , una asociación sin fines de lucro, integrada por aliados y defensores, de las familias y niños separados en la frontera entre Estados Unidos y México. Emocionadas de poder acompañar a Zoe Winkley y Elsa Marie Collins , fundadora y cofundadora de este importante proyecto, la actriz y la periodista usaron sus redes sociales para compartir detalles de esta causa en la que ambas están involucradas.

© Getty Images Una vez más, Eva Longoria y Lauren Sánchez coincidieron en la gala This Is About Humanity

Suman fuerzas por la comunidad latina

Comandando esta importante reunión de activistas latinas, en la que también vimos a las actrices mexicanas Kate del Castillo y Stephanie Sigma n , Eva Longoria y Lauren Sánchez se dejaron ver cómplices y cercanos a su paso por la alfombra roja de este evento: “Una tarde divertida celebrando todo el increíble trabajo que This Is About Humanity hace”, escribió la futura esposa de Jeff Bezos , quien también destacó la labor de las mentes maestras detrás de esta causa: “Elsa Collins y Zoe Winkler, nos inspiran a ser mejores humanos, especialmente levantando nuestra comunidad. ¡Sigan brillando y guiando el camino!”.

Por su parte, Eva Longoria, también usó su cuenta de Instagram, para compartir con sus más de 10 millones de seguidores alrededor del mundo, un mensaje a la cofundadora de This Is About Humanity : “Felicidades a Elsa Marie Collins por 6 años de This Is About Humanity. Estoy muy orgullosa de ti amiga. Nos inspira a todos, especialmente a nosotras las latinas”. Longoria incluyó en este álbum una imagen con Elsa y con Lauren Sánchez, con quien desde hace ha fuerzas unidas para alzar la voz a favor de los latinos en Estados Unidos.

© Getty Images Las amigas se sumaron a la lista de latinas que acudieron a esta gala en la que también vimos a las mexicanas, Sophie López, Kate del Castillo y Stephanie Sigman

“My Girls”, fue la frase que utilizó Eva Longoria para describir su foto junto a Elsa Marie y Lauren Sánchez, sus grandes aliadas en esta lucha por los derechos de las familias latinas a mantenerse unidas. Esta no es la primera vez que las juntas vemos, en marzo pasado, vivieron un emotivo momento durante los Bezos Courage and Civisty Award , donde Eva Longoria fue reconocida por su labor a favor de los latinos: “Eva, ¿sabes qué?, resulta que los superhéroes se parecen a ti. Jeff y yo estamos muy emocionados de ver lo que harás en el futuro”, le escribió Lauren a Longoria en su cuenta de Instagram, el día de la premiación.

© Getty Images El año pasado, Lauren Sánchez fue reconocida durante la gala 'This Is About Humanity'

Sus estilos sobre la alfombra roja.