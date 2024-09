Emocionada, Salma Hayek muestra un vistazo de su festejo cumpleañero

A nadie le sienta tan bien el paso del tiempo como a Salma Hayek, pues cada vez luce más guapa y radiante. Prueba de ello son las espectaculares fotos en bikini que la actriz mexicana ha compartido a propósito de sus 58 años. Tras la lluvia de halagos y felicitaciones que recibió en su día, la intérprete ha enviado un sincero mensaje de agradecimiento, el cual a acompañado de un vistazo de su festejo cumpleañero.

© Instagram @salmahayek Salma Hayek dejó claro que a sus 58 años está más guapa que nunca.

Este 3 de septiembre, un día después de su ‘nueva vuelta al sol’, Salma tomó su cuenta de Instagram para agradecer a todos aquellos que le enviaron cariñosas felicitaciones y buenos deseos. “Gracias por todo el amor, las bendiciones y los hermosos deseos de cumpleaños. Los guardo en mi corazón”, escribió la intérprete veracruzana en inglés y en español, como suele hacerlo.

Junto a su mensaje, Salma compartió un breve video del momento cumbre de su cena de celebración. En las imágenes se le ve emocionada mientras se encuentra sentada a la mesa y frente a ella, se parecía un apetecible pastel decorado con fruta y varias velitas encendidas. Siguiendo la tradición, la actriz se dispuso a apagarlas para pedir su respectivo deseo mientras otros comensales la animaban.

Salma Hayek celebra sus 58 años rodeada de amor y cariño

Finalmente, luego de debatir sobre si pediría su deseo o el de los demás, Salma apagó todas las velitas en un solo movimiento. “Gracias, gracias, gracias”, expresó mientras sus acompañantes celebraban aplaudiendo.

La mexicana, quien es conocida por su sencillez, lució un look informal y cómodo en su festejo. En el video se podía apreciar que usaba un top claro de estilo básico sin mangas. Además, llevó su melena suelta luciendo sus ondas naturales, y optó por no usar maquillaje ni accesorios.

© Getty Images Salma Hayek ha confesado que el tema de la edad no le quita el sueño.

El tema de la edad no le quita el sueño

Hace algunos años, Salma confesó que el paso de los años no es algo que la atormente y lamentó que las mujeres suelan considerar la edad como una fecha de caducidad. “Nada me trauma. Siempre hablo de mi edad, la digo sin ningún problema. Me siento orgullosa de los años que tengo”, dijo en 2021 en entrevista para la edición mexicana de la revista Elle. “Lo que sí es que hay gente que menosprecia a otros por la edad. Sobre todo a las mujeres”, opinó.

En aquella ocasión, la actriz habló de su papel en Eternals, una película de superhéroes de Marvel. Admitió que no esperaba ser considerada para un papel en una cinta como esa. “Sorprendidísima y feliz. Nunca me imaginé que me fuera a tocar a mí, por lo mismo de que ya estoy vieja”, dijo. Pero enseguida matizó sus palabras: “Vieja no seré nunca, tengo demasiada curiosidad por la vida. Conozco a niñas de quince que son más viejas que yo”, expresó.