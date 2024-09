El encaje está de vuelta y de la manera más sofisticada, así es como lo lleva Dakota Johnson

Hay pocas personas con tanto estilo como Dakota Johnson, sus looks elegantes y originales, la mantienen como una de nuestras musas del street style. La actriz logra siempre dar un giro inesperado a las piezas que por lo general se usan para una u otra ocasión.

Dakota Johnson, quien constantemente es tema de conversación por su relación con Chris Martin, vocalista de Coldplay, y los rumores de que la misma había llegado a su fin, también es elogiada constantemente en redes sociales por la elección de sus looks por las calles de Nueva York. La actriz se caracteriza por tener un estilo sofisticado y limpio, sin embargo, esto no la impide de divertirse con detalles dentro de sus looks. Dakota siempre crea contraste y dinamismo con sus outfits mezclando texturas y agregando los mejores accesorios.

El último look de Dakota Johnson por Nueva York

En su última aparición por las calles de la Gran Manzana, para una de las fiestas que han dado inicio oficialmente a la Semana de la Moda en Nueva York organizada por Bulgari, la actriz apostó por un vestido satinado color café con detalles de encaje negro, una silueta con escote en corte V súper sexy firmada por Gucci. Johnson es experta en elevar looks y hacerlos suyos, complementando su atuendo con joyería de la firma organizadora, como brazaletes y un collar largo.

© Getty Images Dakota Johnson deslumbra en Gucci.

Es común que la actriz apueste por piezas satinadas y ajustadas, es muy suyo llevar prendas con las que luce su figura esbelta, por lo que no es sorpresa que en repetidas ocasiones apueste por diseños de Gucci, incluso después de que Alessandro Michele saliera de la maison. Este tipo de vestidos puedes combinarlos con un blazer oversized e incluso una gabardina si es que quieres llevarlo tipo day-to-night y jugar con el layering.

© Gilbert Flores/Getty Images Dakota Johnson, Naomi Campbell y Paris Jackson durante la fiesta de Bulgari en Nueva York

Se sabe que Michele y Johnson mantienen una relación cercana, sin embargo, esto no significa que la actriz tenga que cortar relación con la marca, de hecho ha llevado varios diseños de las nuevas colecciones de Gucci diseñados por Sabato Di Sarno.

Cómo llevar satín y encaje en otoño

Llegó el otoño y con él, el cambio en nuestra rotación de guardarropa. Por fin llegó el momento de sacar los suéteres y las botas, sin morir de calor en el intento. A su vez, estaremos viendo colores terrosos como el café y borgoña en las combinaciones de todas las fashion girlies, por lo que no dudes incluirlos en tus looks.

© Getty Images Los colores terrosos son ideales para la temporada de otoño invierno.

Ahora bien, aunque el satín y encaje por lo general se asocian con la primavera y el verano, puedes apostar por llevarlos para crear contraste combinándolos con suéteres pesados, abrigos y/o botas vaqueras, logrando el balance perfecto entre femenino y discreto, con utilidad y confort.

© Launchmetrics Spotlight Combina texturas para crear contraste y dinamismo en los looks.

Un sweater tejido crea el efecto contrario de lo que hace una pieza de satín, es por eso que combinarlos es algo interesante. Creas contraste y de hacerlo correctamente, el balance perfecto entre una pieza gruesa y tosca con algo delgado, sofisticado y muy femenino.