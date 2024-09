Lourdes León pasea por Nueva York con 'denim look' y el accesorio perfecto para cerrar el verano

No es un secreto que Lola León, la hija mayor de Madonna, es una amante de la moda y, como heredera de la Reina del Pop, es casi una asignatura obligada. Por tal motivo es que en muchas de sus apariciones públicas esta joven de 27 años logra resaltar con atuendos llamativos, tendencias y prendas únicas.

Pero para su día a día, Lourdes también ama lucir bien. Como muestra, las más recientes fotos que han circulado de la cantante durante una caminata por Tribeca, en Nueva York. En estas postales se le ve con un look muy relajado, pero no por eso menos favorecedor, pues vive consciente de estar en el ojo público al ser hija de uno de los íconos vivos más importantes de la música.

El look de Lourdes León para recorrer Tribeca

© The Grosby Group La joven Lourdes León de paseo por Tribeca, Nueva York

Cómoda, con colores básicos y con dos tendencias muy latentes en la actualidad, la intérprete de “Lock&Key” acaparó las miradas por las calles neoyorquinas y lo hizo con un romper de mezclilla ajustado que se acerca a la moda popularizada en 2001 por la pareja de la época, Britney Spears y Justin Timberlake.

Aunque no es un denim on denim –se trata de una sola prenda– el look de Lola nos pareció hasta nostálgico por todos sus detalles, tales como el deslavado del textil, los bolsillos en el pecho y en la parte frontal del short, y su cinturón a juego con hebilla de doble aro, sin duda con encanto retro.

Para combinar su atuendo, la talentosa heredera de Madonna eligió otro básico en los armarios de cualquier amante del street style: unos Jordan 4, que sin duda son una de las siluetas más valoradas por los fans de los sneakers. Una discreta bolsa de Fendi y otra tote bag para pasear con todo lo necesario, arracadas y una cadena dorada sumaron a este estilo desenfadado.

Headbands, el accesorio perfecto para cualquier día de cabello rebelde

© The Grosby Group Con la cara libre, Lourdes usó uno de los accesorios más gustados de la temporada

Algo que también notamos en el look de Lola es que se sumó a la tendencia de las bandas elásticas para el cabello. Y es que esta moda de los noventa está más fuerte que nunca y al estilo de Alicia Silverstone en “Clueless”, las headbands se han convertido en un must para este verano y no dudamos que su popularidad decaiga en las siguientes temporadas.

Para esta salida, Lourdes eligió una banda elástica de licra y extragrande que cubrió parte de su frente y sostuvo su larga melena hasta la mitad de la coronilla y, fiel al entretiempo de verano y otoño, se decantó por usar un color terroso que, sin duda, resaltó con su negra cabellera.

Si crees que este accesorio es ideal para ti, debemos confirmarlo; y lo mejor es que no solo lo puedes usar como Lola, sino que puedes jugar con la anchura, colocarlo con un poco de cabello suelto en el flequillo o, como cualquier típica diadema, sujetando todo hacia atrás pero mostrando un poco de la raíz de tu melena.