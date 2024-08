Blake Lively sorprende con un vestido de flores ¡usado antes por Britney Spears!

¿Alguien dijo “flower-core”? Esta término podría sonar un poco atrasado ya que la primavera quedó atrás y el otoño está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Blake Lively nos ha demostrado que nunca es tarde para darle una oportunidad a los detalles coloridos y florales pues ese ha sido el tema principal de su más reciente gira promocional.

La actriz se encuentra en una de sus mejores temporadas laborales pues no solo acaba de lanzar su propia marca para el cuidado del cabello sino que está pronta a deslumbrar en la pantalla grande en el largometraje “Romper el círculo”, inspirado en el best-seller de Colleen Hoover. Por esta razón, la joven ha sido vista recientemente, llevando looks inspirados en la portada del libro para su promoción. Sin embargo, para la premiere en Nueva York, la joven venció todas nuestras expectativas con un vestido lleno de nostalgia.

Así fue el look de Blake Lively para la premiere de Nueva York

Los looks que Lively ha utilizado en los últimos días, han tenido un común denominador: los colores energéticos, los brillos y los motivos florales. Y, a pesar de que todos los que ha llevado han sido más que impresionantes, el que eligió para la premiere el día de ayer, sobrepasó todas nuestras expectativas.

© Gotham Blake Lively

Para celebrar el estreno mundial de su nueva película, Lively decidió llevar un vestido brillante de flores perteneciente a la colección Primavera/Verano 2023 de Versace. ¿El toque secreto? Este vestido fue un claro ejemplo de cómo las prendas de archivo están conquistando a las celebridades pues esta misma pieza fue utilizada anteriormente por Britney Spears en 2002.

Blake mostró su apoyo y reconocimiento a la intérprete de “Toxic” no sólo con la referencia a su look sino también con un mensaje muy especial en sus redes sociales donde reconoció a Britney como un ícono de todas las jóvenes. Para llevar su look de inspiración a un nuevo nivel, Blake también llevó su larga cabellera en ondas majestuosas, tal como Britney.

© Fairchild Archive Britney Spears

Si este look no fuera lo suficientemente impresionante, Lively decidió apostar e irse por un segundo look para celebrar en el after party del gran evento. Para esta ocasión, Blake también llevó un minivestido de Versace que nos recordó al tan amado, Barbiecore. La joven llevó el brillo con orgullo a través de unas zapatillas y clutch brillante.

© Gotham Blake Lively

¿Necesitamos más razones para amar a Blake? Si nos faltaban, nos dio las suficientes con sus últimos looks.