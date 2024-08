Los 5 libros más virales de TikTok para sumar a tu lista de lectura

¿Terminaste un libro y estás en esa depresión post-lectura donde no sabes qué leer? Esto es más común de lo que parece pues es difícil decir “adiós” a un libro que nos hizo sentir muchas emociones y pareciera imposible encontrar algo mejor. Por suerte, cada vez es más común toparnos con recomendaciones literarias en redes sociales donde creadores de contenido, e incluso celebridades, se dan a la tarea de recomendar los mejores libros.

En los últimos años, TikTok se ha convertido en la red social por excelencia para encontrar las mejores recomendaciones y hacks cuando se trata de moda, belleza y estilo de vida. Los apasionados a la lectura no se han quedado atrás y han transformado esta red social en uno de los mejores lugares para encontrar nuestra próxima lectura. Hemos hablado ya de los mejores libros según grandes celebridades como Sarah Jessica Parker pero ¿cuáles son los libros mejor ranqueados entre la comunidad digital y que, incluso, se han vuelto best-sellers por su viralidad en TikTok? Aquí te lo contamos.

Los 5 libros más virales en todo TikTok

1. “It Ends With Us”-Colleen Hoover

It Ends With Us

Este libro fue publicado originalmente en 2016 pero fue apenas hace unos meses que comenzó a volverse viral y convertirse en una de las lecturas más polémicas de la actualidad. Este best-seller de The New York Times nos cuenta la historia de Lily, una mujer que conoce a un neurocirujano llamado Ryle Kincaid quien comienza a sentir una atracción por ella a pesar de ser conocido por no querer ningún tipo de relación. Todo parece ir de maravilla entre ellos conforme comienzan a construir una historia juntos hasta que reaparece Atlas Corrigan, el primer amor de Lily.

La novela se ha convertido en una de las favoritas entre la comunidad y ha crecido su popularidad y expectativa con el próximo estreno de su adaptación en la gran pantalla. La película, que estrenará en el cine en las próximas semanas, tendrá como protagonista a nada más y nada menos que Blake Lively; quien ya ha comenzado a desfilar por las calles de Nueva York para la gira promocional.

2. “Los siete maridos de Evelyn Hugo” -Taylor Jenkins Red

Los Siete Maridos de Evelyn Hugo

El fenómeno en el que se ha convertido este libro es verdaderamente sorprendente. El 90% de las reseñas y comentarios han afirmado que esta lectura se convertirá en una de las más memorables de los próximos años por lo que puedes ir agregándolo a tu lista de lecturas. Evelyn Hugo es un ícono retirado de Hollywood que decide citar a una periodista llamada Monique para revelarle los secretos de su vida y juventud. Monique no está segura de por qué fue elegida para esta tarea y, además, no se encuentra en el mejor momento de su vida. Sin embargo, decide aprovechar la oportunidad y acudir al departamento de Hugo para conocer su historia. Conforme el relato avanza, Monique se ve conectada a la vida de Evelyn de una forma inesperada.

3. “Magnolia Parks”- Jessa Hastings

Magnolia Parks

¿Cuántos amores te tocan en una vida? Esta es la pregunta que engloba la historia de amor y desamor que se desarrolla en esta novela que se ha convertido en una de las favoritas de celebridades como Millie Bobby Brown. La historia se basa en Magnolia Parks y BJ Ballentine, dos jóvenes que están destinados a estar juntos pero diversos factores externos siempre logran evitarlo. Una de las mayores fortalezas de este libro es que se trata de una serie de libros pertenecientes al mismo universo por lo que si eres amante de las sagas, esta lectura es para ti.

4. “Un corte de rosas y espinas”- Sarah J. Maas

Una Corte de Rosas y Espinas

Si lo tuyo son las historias medievales y de fantasía, este libro puede ser perfecto para ti. Esta novela nos cuenta la historia de Feyre, una joven cazadora que, después de cazar un lobo en el bosque, se encuentra con una bestia que va a buscarla para exigir una retribución por el lobo. Es así como esta bestia, que en realidad es un ex-gobernante de su mundo llamado Tamlin, la lleva hasta un mundo mágico y secreto. Aquí, mientras se encuentra cautiva y lejos de su mundo, Feyre comienza a sentir una fuerte atracción por Tamlin. Todo cambia cuando un día una sombra ancestral comienza a acechar el mundo de Tamlin y entonces, Feyre debe descubrir cómo detenerla.

5. “Better than movies”- Lynn Painter

Better Than The Movies

Esta es la lectura perfecta para todos los amantes de los libros de romance juvenil. Se trata de la historia de Liz, quien ha estado enamorada de Michael desde tiempo atrás hasta que éste se mudó a otra ciudad. Ahora que está de regreso, Liz debe hacer todo lo que esté en sus manos para conseguir que Michael la invite como su cita de graduación. Sin embargo, para conseguirlo tendrá que pedir la ayuda de Wes, su molesto vecino que le ha hecho la vida imposible desde que eran niños. Conforme planean la estrategia para conseguir que Michael la invité al baile, Liz se da cuenta de que comienza a sentir muchas emociones por Wes que la llevan a replantearse todo lo que creía del amor.