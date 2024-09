Del 'pomegranate makeup' al 'pomegranate look', este es el color del otoño

En un abrir y cerrar de ojos el año ha pasado con gran rapidez. La primavera y el verano llegaron para entregarnos grandes tendencias como la estética “brat summer” o los vestidos en corte de globo. Sin embargo, ha llegado el momento de dar paso al otoño y todas las tendencias y piezas que prometen colarse en nuestro armario con este cambio de temporada. Es esta época del año donde los abrigos, las gabardinas, las medias y los botines comenzarán a hacer sus primeras apariciones en los atuendos icónicos de street style.

Entre las tendencias que comienzan a asomarse se encuentra la de un color que en las últimas semanas ha logrado conquistar el mundo del beauty a través de una tendencia en TikTok. El pomegranate makeup ya se ha posicionado como una de las tendencias más aclamadas y replicadas en los últimos días pues todos parecen buscar ese color único, similar al de las granadas. Es así que el color rojo oscuro o borgoña se ha convertido en la sensación cuando se busca salir de lo cotidiano.

El pomegranate es el color de la temporada

© Neil Mockford/Getty Images Los colores vino y borgoña han sido los favoritos de Jenna Ortega durante su tour de prensa para "Beetlejuice"

Ha sido tanto el apogeo de este tono cromático que ha salido del mundo de la belleza para conquistar el mundo de la moda. Hoy, el pomegranate es el color que promete convertirse en la apuesta correcta para recibir al otoño con la mejor actitud y los mejores looks. No es rojo ni morado, se trata de un tono intermedio que no sólo resalta por su elegancia sino que también agrega ese toque inesperado a todos tus outfits.

Hemos visto ya que el demure fall se ha apoderado de los guardarropas. Esto significa que en otoño estaremos viendo más que nunca los looks discretos y sofisticados que apelan al lujo silencioso. Es bajo este panorama que el pomegranate se convierte en el color perfecto para conquistar otoño. Si quieres lucir discreta pero sin quedarte en el beige o el clásico marrón, te dejamos algunas ideas para incorporar esta tendencia en tu armario.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Prendas de punto El otoño es el momento perfecto para desempolvar las piezas de punto que hemos guardado por el calor del verano. Por eso, no hay nada mejor que integrar un suéter escolar en este color y combinarlo con una falda sastre para conseguir ese look femenino perfecto para el otoño.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Animal print El pomegranate es el color perfecto para combinar con un animal print de leopardo. Consigue la dupla perfecta con un vestido en el color de temporada que se complemente con unos accesorios en este estampado. Ya sean unas gafas de sol, un bolso o joyería, este combo nunca fallará.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Ligeros contrastes El demure fall está por todos lados pero, sabemos que hay personas que prefieren incorporar elementos creativos a sus looks para hacerlos divertidos. Por eso, no tengas miedo de combinar este color con otro tono más inesperado, e incluso veraniego. Prueba con un lima limón para hacer una transición mucho más sutil de estación.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Diversas texturas Como en cualquier tendencia monocromática, la clave para conseguir un outfit que destaque está en el juego y exploración de texturas. Para conseguirlo, prueba incorporando prendas de diferentes tejidos y fibras que consigan darle ese dinamismo al look.