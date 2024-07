Max Mara nos demuestra cómo llevar el abrigo esta temporada

Encontrar el atuendo perfecto para una girl boss puede parecer un desafío, pero no es imposible. La clave radica en incorporar a tu guardarropa piezas atemporales y sofisticadas que eleven tu estilo en cualquier ocasión. Sin duda, un ejemplo perfecto de una prenda indispensable que siempre debes considerar es el icónico abrigo. Ya sea que tengas en puerta una junta importante de trabajo o seas invitada a una cena familiar, este elemento nunca va a fallarte. Su elegancia y personalidad lo convierten en la pieza estrella de cualquier armario, sin importar la temporada. Ahora que el verano sigue su curso, y con las lluvias del otoño a la vuelta de la esquina, es crucial explorar todo lo que un abrigo puede ofrecernos.

Max Mara

Así puedes llevar el abrigo en tus looks de la temporada

Si existe una marca que sabe cómo crear prendas en tendencia sin perder la elegancia y atemporalidad es Max Mara. La firma italiana establecida en 1951 ha sabido cómo elevar el guardarropa de millones de mujeres alrededor del mundo con propuestas pensadas en el día a día. Desde un evento casual hasta una noche de gala, Max Mara tiene la guía infalible para deslumbrar con sus diferentes opciones de abrigos. Tanto su colección de abrigos icono, así como sus más recientes propuestas para otoño-invierno 2024-2025 son la respuesta que estábamos buscando para crear el outfit perfecto para cualquier ocasión.

© CORTESÍA Max Mara

Lista para el frío

Que sea verano no significa que no haya momentos fríos; en especial por las noches después de una larga jornada de lluvia. Es en estos momentos y cuando tenemos planes nocturnos, no puede faltar un maxi abrigo en tejido afelpado como el modelo “Teddy Bear” de la firma. Contar con una pieza de estas características, muy al estilo mob-wife, puede ser tu salvación para mantenerte abrigada toda la noche mientras luces increíble. Combínalo con jeans, vestidos o faldas sastre y conviértete en la estrella de la noche.

Max Mara

Modo “sport”

¿Existe algo más sublime que la fusión entre elegancia y un estilo relajado? Max Mara reconoce el creciente amor por la comodidad de las prendas deportivas, inspirando así un diseño de abrigo que captura la esencia de las memorables prendas deportivas que tanto amamos. Con capucha incluida, este abrigo puede ser tu opción si lo que buscas es acompañar tu atuendo casual sin elevar -demasiado- el look. Llévalo con joggers o con jeans para deslumbrar sin perder la comodidad.

Max Mara

La estrella de la pasarela

Si tu estilo es eminentemente elegante, no dejes pasar la oportunidad de experimentar con un abrigo de esencia majestuosa y corte único. Con silueta alargada, esta es una de esas piezas que jamás puede faltar en tu armario y que, además, podrás ir heredando de generación en generación. La mejor combinación para llevarlo es con un suéter de punto o con un conjunto monocromático en negro o blanco, para que sea el abrigo el que destaque.

Max Mara

Cambia las reglas

El abrigo, a primera vista, podría parecer una prenda poco versátil, pero a lo largo de los años ha evolucionado notablemente. Por eso, la firma italiana ha optado por crear piezas cerradas con el diseño de un suéter, fusionando la comodidad con la sofisticación y versatilidad del abrigo. Esta propuesta te permite transformar tu atuendo con toques de creatividad perfectamente equilibrados. Llévalo sobre tus vestidos y medias para conseguir el look ideal para el otoño.

Max Mara

Otras tendencias presentes en la colección Otoño-Invierno 2024 de Max Mara

Si bien el abrigo es una pieza clave y atemporal para lograr ese look "it girl" que tanto nos encanta, es cierto que existen diversas tendencias que podemos adoptar para lucir sofisticadas y a la moda. La colección Otoño-Invierno 2024 de Max Mara nos cautivó con más de un fashion trend digno de incluir en nuestro checklist de esta temporada.

Max Mara

Vestidos de corte recto

Todos adoramos los vestidos esculturales, especialmente durante el verano. No obstante, Max Mara presenta la propuesta perfecta para hacer la transición del verano al otoño con una sola pieza: los maxivestidos de corte recto. Esta prenda puede convertirse en tu mejor aliada para lucir elegante y estilizada sin renunciar a la comodidad.

Max Mara

El cinturón: tu accesorio ideal

Dejemos atrás la noción de que el cinturón solo sirve para ajustar prendas. La tendencia de la temporada es usarlo como una pieza clave para añadir volumen a tu look. Combínalo con pantalones, vestidos o faldas; incluso puedes jugar con una paleta monocromática y modelos delgados para lograr una figura tipo reloj de arena, sin perder esa esencia femenina.

Max Mara

Los maxibolsos

Habíamos escuchado algunos indicios sobre el esperado regreso del maxibolso, y la nueva colección de la firma italiana ha confirmado completamente esta tendencia. Este accesorio es el compañero perfecto para todas las mujeres que llevan una vida laboral activa y necesitan llevar consigo muchos elementos a diario. Disponibles en una variedad de materiales y colores, llevarlo contigo te garantizará lucir espectacular en cualquier ocasión.

Max Mara

El drapeado perfecto

No es ningún secreto que nos encantan los drapeados. Estos elegantes pliegues pueden añadir formalidad y dinamismo a las prendas más allá de lo esperado, y Max Mara asegura que esta tendencia será irresistible en nuestro guardarropa. Atrévete a experimentar con chaquetas cruzadas con drapeados y combínalas con pantalones acampanados para crear el conjunto perfecto.

Max Mara

“Dressed up denim”

Sabemos que la mezclilla nunca pasa de moda, por lo que es difícil considerarlo una simple tendencia. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto una evolución fascinante de este tejido, conocida como "dressed up denim", que permite llevarlo de una manera mucho más formal y sofisticada. Max Mara no se queda atrás y presenta diseños únicos para todas las mujeres que aprecian la comodidad y versatilidad de esta fibra.