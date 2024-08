Emily Ratajkowski apuesta por replicar la fórmula para vestir de Carrie Bradshaw

Como fashion girlies, estamos en la constante búsqueda de inspiración para los looks de nuestro día a día. Ahora bien, Carrie Bradshaw, aunque es la antítesis de “demure”, su sentido de la moda y estilo es innegable. Desde su icónico par de Manolo Blahniks hasta su melena rizada y despreocupada, son características que definen el estilo del personaje de “Sex & The City”.

Al igual que Lily Collins en "Emily in Paris", Carrie Bradshaw se mantiene como una de las protagonistas de los mood boards de miles de mujeres alrededor del mundo. Sin embargo, en el caso de Bradshaw, su permanencia se debe a que sus looks son atemporales sin dejar de ser divertidos e incluir elementos sorpresa. Juega con colores, texturas y patrones de manera inteligente para hacerlos llamativos sin que se sienta como demasiado.

El vestido de Carrie Bradshaw

Ahora bien, si eres fanática de “Sex & The City”, seguro recuerdas aquella escena en donde Carrie va caminando por las calles de Nueva York y para en un café donde se encuentra con sus amigas. En este escena lleva un mini vestido gris oscuro ajustado con costuras a los lados que le dan un efecto drapeado, este efecto permite que luzca la figura de la actriz.

© HBO Sarah Jessica Parker en "Sex & The City"

Lo combina con unas strappy sandals, lentes de sol y un bolso de mano firmado por Gucci. El poder de los accesorios es evidente con este look de la serie, pues el atuendo no luciría igual de espectacular si la actriz no hubiera apostado por incluir gafas de sol y un bolso que complementara a la perfección el vestido.

La silueta retomada por Emily Ratajkowski

Años después, Emily Ratajkowski ha retomado la misma silueta por la que apuesta Carrie Bradshaw, corta y drapeada, y la lleva en el look perfecto day-to-night. La actriz fue vista primero en las calles de Nueva York paseando a su perro con esta silueta combinada con un par de cómodos sneakers negros.

© Gotham/Getty Images Emily Ratajkowski pasenado a su perro por las calles de Nueva York.

La noche del mismo día, la modelo apostó por llevar el mismo vestido con un par de zapatos altos para cenar, con lo que demuestra la versatilidad de la silueta. Perfecta para un día tranquilo para pasear por la ciudad en sneakers pero también para salir por la noche a cenar con un par de zapatos altos o incluso strappy sandals. Se trata de estilizarla según el plan y la personalidad de quien la lleva. Además es ideal para complementar con cualquier tipo de abrigo o blazer oversized.