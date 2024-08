Zoë Kravitz es la reina de las transparencias en un 'bodysuit nude'

Después de su visita a Londres para promocionar su próximo thriller cinematográfico, “Blink Twice” de la mano de su fiel prometido, Channing Tatum, Zoë Kravitz regresa a la ciudad de Nueva York para continuar con la gira promocional de este increíble y tan esperado proyecto. La joven no sólo nos regaló una de las mejores inspiraciones de peinado mientras acudía al photocall de la cinta, sino que también nos mostró un poco de su relación con el actor mientras ambos asistían al concierto de Taylor Swift. En pocas palabras, la actriz no ha dejado de sorprendernos y deleitarnos con looks impresionantes, cargados de sensualidad.

Ahora es el turno de la ciudad de Nueva York para ser testigo del estilo tan único de la joven. Y es que, desde su papel como “Catwoman” junto a Robert Pattinson, Kravitz demostró ser la reina de lo etéreo al portar constantemente atuendos ajustados, transparentes o que resaltan su impresionante silueta. Para esta gira promocional, la joven decidió continuar con ese camino y deleitarnos con looks memorables.

Todo sobre el look con transparencias de Zoë Kravitz en Nueva York

Si alguien sabe cómo fusionar lo sensual con lo sofisticado es Zoë Kravitz, quien lo demostró en las calles de la Gran Manzana portando un atuendo con estas características. La joven lució un body transparente en color nude y una falda negra con un ligero drapeado. Este look pertenece a la colección Resort 2025 de la firma The Row. Para complementar su atuendo, la joven lució un clásico blazer negro que hizo el juego perfecto con unos pumps del mismo tono y un bolso de strap corto.

© Gotham Zoë Kravitz

El beauty look tampoco decepcionó porque, como ya es costumbre en la actriz, decidió inclinarse por un peinado firme y elegante. Una larga coleta de caballo, rígida y estilizada, fue la pieza final y única para acompañar un outfit etéreo como sólo ella lo sabe hacer. El maquillaje no se quedó atrás pues Kravitz optó por integrar ligeros tonos bronceados en sus párpados y pómulos y resaltar sus facciones con iluminador para dar un acabado brillante al rostro.

© NBC Zoë Kravitz

Éste no fue el único look que nos dejó con la boca abierta pues ayer, Kravitz visitó el programa de Jimmy Fallon para seguir hablando sobre esta nueva etapa en su carrera. Para la ocasión, la actriz se inclinó por un top lencero en color negro que combinó con una falda satinada beige para darle ese acabado femenino y delicado al look. Dado el éxito de su icónico peinado de chongos en Londres, Kravitz decidió repetirlo para darle ese toque divertido y creativo al atuendo. ¿Lo mejor de la noche? Ver a Zoë Kravitz en un sketch con Sabrina Carpenter. Sin duda, un crossover de it-girls que no sabíamos que necesitábamos.