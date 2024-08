Así es como la nueva temporada de 'Emily in Paris' promueve la moda de segunda mano

No hay nada que los amantes de la moda disfruten más que las series y películas sobre moda que puedan inspirar sus próximos looks. Algunas de éstas se han convertido en portadoras de tendencias que han trascendido sin importar el paso del tiempo. Basta con ver clásicos como “Sex & The City” o “The Devil Wears Prada” para entender que la pantalla grande, y chica, pueden funcionar como una pasarela en sí mismas.

Si hablamos del mundo contemporáneo, es importante mencionar la serie que se ha convertido en un referente, no solo del estilismo, sino también del mundo del marketing de moda. Sí, estamos hablando de "Emily in París". Desde su estreno mundial en 2020 esta serie, protagonizada por Lily Collins, ha dado la vuelta al mundo no sólo por la trama y el romance de fondo sino también por el espectacular vestuario seleccionado y diseñado por Marylin Fitoussi.

© Emily in Paris Emily in Paris

Internet no ha dejado de hablar del vestuario de la serie, que temporada tras temporada logra sorprendernos cada vez más. Con la llegada de la cuarta temporada, el pasado 15 de agosto, las redes sociales se han inundado de admiración por los looks de todo el cast y no podríamos estar más de acuerdo con el furor.

"Emily in Paris" debuta con ropa de segunda mano de lujo

El guardarropa de Emily es un sueño hecho realidad para todas las amantes de la moda que darían lo que fuera para poder estilizar piezas de lujo como las que el personaje de Collins tiene en su armario. A lo largo de sus cuatro temporadas, diversas marcas y diseñadores han aparecido en la serie a través de las prendas que componen este armario. Entre los nombres que resaltan encontramos Balmain, Dior, Giambattista Valli, Gucci, Jacquemus, Saint Laurent y muchos más. Sin embargo, una de las grandes sorpresas que trajo la nueva temporada fue la presencia, por primera vez, del mercado de segunda mano.

© Emily in Paris Emily in Paris

En los últimos años ha crecido más que nunca el interés por alternativas que ayuden a contrarrestar el sobre-consumismo y a disminuir el impacto ambiental por lo que el mercado de segunda mano ha sido uno de los modelos de negocio más queridos por todos los amantes de la moda responsable. Es así que poco a poco el sector de lujo se ha ido adaptando a esta tendencia hasta buscar estrategias para la reventa y distribución de piezas de segunda mano. Y justo esto podemos verlo en la más reciente temporada de nuestra chica favorita en París.

La serie y el guardarropa de la protagonista incluyen a Vestiaire Collective como parte de esta elección de moda. Se trata de una start-up perteneciente al Grupo Kering (dueño de firmas como Gucci o Saint Laurent) y que ofrece piezas de lujo usadas para fomentar la circularidad de los productos. La emoción de esta colaboración entre la serie de Netflix y la plataforma de lujo es tan grande que su sitio web ya cuenta con una selección de prendas inspiradas en el furor parisino de la serie. Dentro de esta curada selección, los compradores encontrarán piezas como sandalias de Bottega Veneta, bolsos de Chanel o capas de Burberry.

Vestiaire Collective ofrece una selección muy interesante de categorías que van desde ropa hasta joyas, calzado y piezas para hombres y niños; por lo que toda la familia encontrará opciones para vestir con mayor responsabilidad. Además, para los coleccionistas de moda, esta página también ofrecerá muchas opciones dentro de su sección especial de piezas vintage.