Sabrina Carpenter brilla en París con un 'look' de archivo usado por Madonna en los 90s

Sabrina Carpenter y París son la dupla perfecta. Es en la ciudad del amor que la intérprete nos ha sorprendido con más de un atuendo icónico y digno de una fashionista. Los más recientes looks de la cantante nos han permitido echar un vistazo a su estilo único que se caracteriza por guiños femeninos, detalles nostálgicos y retro y colores vibrantes. Y así lo ha dejado claro en su paso por la Semana de la Moda masculina en un look en traje para Louis Vuitton y su vestido veraniego color menta para Loewe. Sin embargo, esto no era todo lo que Carpenter tenía para mostrarnos pues, como todos, decidió dejar lo mejor para el final.

Numerosas celebridades se dieron cita en la capital parisina tanto para dar inicio a la semana de la Alta Costura como para ser parte de Vogue World en la capital francesa. Ocasiones tan especiales merecían atuendos a la misma altura por lo que el guardarropa de Carpenter nos deslumbró con tanto brillo.

El look de Sabrina Carpenter lleno de brillo

No hay nada como una noche en París. Las calles de esta gran ciudad se convierten en el escenario perfecto para deslumbrar los mejores looks y accesorios. Si alguien sabe como sorprendernos es Sabrina Carpenter quien aprovechó la oportunidad del after party del evento de moda para desempolvar un look de archivo ideal para una fiesta tan glamourosa.

El vestido en cuestión fue una pieza de archivo de Michael Kors de su colección Resort 1990. Este vestido, corto y con tirantes delgados, brilla en su totalidad por las numerosas incrustaciones de cristales que lo envuelven. Originalmente, este vestido fue utilizado por Gmail Elliot y, posteriormente, fue utilizado por Madonna. El escultural vestido fue combinado con unas plataformas brillantes de la firma Le Silla y un bolso estilo clutch de Gedebe.

Michael Kors 1990 Resort

Para no dejar el brillo en ningún rincón, la intérprete portó un collar de diamantes que complementó perfectamente el atuendo. La melena de la cantante se mantuvo suelta y salvaje en sus clásicas ondas noventeras para ir en la misma dirección del atuendo retro. El toque final fueron unos labios rojos vibrantes que destacaron con los tonos plateados del vestido.

Madonna

¿La mente creativa detrás de este icónico atuendo? Nada más y nada menos que el estilista Jared Ellner, quien ha vestido a la joven cantante para sus shows, portadas y su anterior visita a París a inicios de junio.