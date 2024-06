Sabrina Carpenter, Enzo Vogrincic y Emily Ratajkowski en el desfile de Loewe en París

¿Podemos cansarnos de los looks de la Semana de la Moda? La respuesta es no. No importa el lugar, la temporada o el diseñador, los desfiles siempre nos servirán en bandeja de plata algunos de los mejores atuendos para inspirar nuestro guardarropa. Si algo nos encanta de las pasarelas es la lista de invitados que deslumbra en cada ocasión con sus propuestas únicas. Lo vimos hace algunos días en el desfile de Pharrell Williams para Louis Vuitton y lo vemos ahora con la casa de moda Loewe y su impresionante lista de invitados.

París fue la ciudad elegida para celebrar la nueva propuesta de la casa de moda para su colección masculina 2025. Como ya es costumbre de la marca, liderada por Jonathan Anderson, los embajadores y friends & family de la misma se reunieron para desfilar por las calles parisinas con atuendos que no solo nos robaron el aliento sino que nos adelantaron algunas nuevas tendencias que no podremos sacar de nuestra mente.

Estas fueron las celebridades invitadas al desfile de Loewe

A pesar de que los desfiles de esta Fashion Week son parte de las colecciones masculinas, no podrían faltar las “it-girls” del momento para deslumbrar en la front row. Tal es el caso de la modelo y actriz Emily Ratajkowski, quien sorprendió al ser una de las invitadas estelares de la firma. El estilo de EmRata se caracteriza por ser innovador y, a veces, disruptivo. Hace tan solo una semana la vimos llevar unos zapatos novedosos y únicos y hoy, se suma a la tendencia extra baggy para el desfile de Loewe.

© Pascal Le Segretain Emily Ratajkowski

El atuendo en cuestión estuvo conformado por una camisa oversize color rosa que se ajustó al cuerpo de la modelo con un cinturón extremadamente ajustado y suelto en color negro. Para la parte inferior, Ratajkowski llevó unos pantalones sueltos masculinos en color beige que cubrieron casi en su totalidad los zapatos, que por cierto eran unas sandalias oscuras. El maquillaje de la joven se mantuvo en tonos bronceados, haciendo contraste perfecto con su cabellera suelta.

Si los cinturones están de moda, Sabrina Carpenter lo dejó muy en claro. La intérprete de “Espresso” fue otra de las grandes invitadas al desfile y lo hizo con un color que nos dejó con la boca abierta: el menta. Para la ocasión, Carpenter portó un vestido dividido en dos piezas y unido únicamente por un pedazo de cinturón ancho en color negro. Este look, veraniego y elegante al mismo tiempo, se complementó con un chongo con mechones sueltos y su ya icónico maquillaje en tonos nude.

© Pascal Le Segretain Sabrina Carpenter

La presencia masculina no tuvo lugar sólo en los atuendos del desfile, sino también en los invitados estelares donde Enzo Vogrincic fue uno de los favoritos. El uruguayo se había tomado un descanso después del furor que ocasionó durante la temporada de premios pero, después de un periodo de distancia, regresó con una actitud llena de estilo hasta París. El joven actor portó un traje de saco y pantalón (el primero azul marino y el segundo negro), siendo las únicas prendas que Enzo necesitó para robarnos el aliento. ¿La mejor parte? El actor se unió a la tendencia shirtless al portar únicamente el saco.

© Pascal Le Segretain Enzo Vogrincic

Para cerrar el look e ir en la misma línea que otros invitados, el cinturón se convirtió en protagonista al llevarlo suelto. Como ya es costumbre, su melena se mantuvo ligeramente hacia atrás para darle un acabado retro sin dejar a un lado el aspecto relajado y rebelde que ya caracteriza el cabello del actor.