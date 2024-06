Alexandra de Hannover asiste al desfile de Giambattista Valli

A sus 24 años, esta joven miembro de la realeza monegasca ha seguido con gran éxito los pasos de su hermana mayor, Charlotte Casiraghi, y ambas se han convertido en íconos de moda gracias a su excelente gusto, heredado de su madre la princesa Carolina de Mónaco.

Su más reciente aparición fue en la actual semana de la moda de París, donde la menor de los hijos de Ernst August von Hannover, –miembro de familia noble más antigua de Alemania– asistió al desfile de uno de sus diseñadores favoritos, el gran Giambattista Valli, quien presentó sus propuestas de alta costura para otoño-invierno 24/25.

El atuendo de Alexandra de Hannover para el desfile de Giambattista Valli en París

Para esta importante cita con el glamour, la joven princesa fue muy fiel a su estilo serio y elegante, por lo que portó un vestido negro que, aunque corto, tenía una silueta clásica. La pieza de Giambattista Valli cuenta con cuello de camisa cerrado hasta arriba con un broche y con la tapeta de seda cubierta, por lo que no se nota si lleva botonadura.

© Getty Images Alexandra de Hannover en su primera aparición en Paris Fashion Week otoño-invierno 24/25

Poco más arriba de la cintura, este diseño cuenta con una cinturilla en el tono más contrastante, el blanco. En esta área también destaca un plano, pero notorio lazo en el mismo tono y a partir de ahí sale una falda poco más amplia que el resto y la cual termina a la mitad de los muslos de la princesa.

El vestido también cuenta con mangas largas con puño de seda y Alexandra decidió combinarlo con accesorios negros como una bolsa muy pequeña que simula a la concha de una tortuga y unos tacones de punta de terciopelo negro con un moño de material brillante cada uno.

El natural look de Alexandra de Hannover en la semana de la moda de París

© Getty Images El look al natural de Alexandra de Hannover para Paris Fashion Week

Algo que también llamó la atención de la llegada de la nieta de la inmortal Grace Kelly fue su elección de beauty look, y es que aunque en los eventos de sus familias siempre la vemos muy guapa, casi siempre se decanta por maquillajes súper discretos, pero en esta ocasión la naturalidad fue llevada al extremo.

En esta oportunidad, Alexandra mostró una piel joven y fresca que parecía no tener ningún producto. Con ligeras pecas en su nariz y mucho glow, la heredera dio todo el protagonismo a su belleza natural y no colocó nada de color en sus ojos y para los labios eligió un tono rosa muy natural. Las cejas perfectamente peinadas y del exacto tono de su cabellera rubia, no fueron rellenadas y solo enfatizó su mirada con un poco de máscara de pestañas. El cabello suelto con curvas naturales y poco prolijo sumó a este look.

La colección Haute Couture de Giambattista Valli

Texturas atrevidas Algo que destacó en esta colección fueron las formas realizadas a partir de olanes como este vestido lleno de textura.

Piernas al descubierto Destacaron algunos bodies con corsé adornados con capas larguísimas y abultadas, además de aplicaciones tridimensionales.

Pétalos y vibrantes colores Los velos también fueron protagonistas de esta colección de Giambattista Valli, quien propuso colores brillantes y muchas aplicaciones de encanto floral para su etéreo trabajo.