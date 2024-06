La bolsa de ‘mesh’ de Dua Lipa que está por conquistar los accesorios de verano

La mejor manera de elever tus looks sin importar la temporada es a través del contraste entre básicos de buena calidad y piezas en tendencia, esto es lo que le da personalidad a un outfit y es la misma razón por la cual muchas apuestan por invertir en prendas básicas que puedan durar en el guardarropa muchos años, para darles personalidad con otro tipo de elementos, como los accesorios.

Los accesorios son la parte más divertida de un look, son aquellos que le dan dinamismo, un pop de color o simplemente lo hacen ver más interesante. Y en esta ocasión hablaremos de la tendencia en accesorios que ha dominado la temporada, y sí, efectivamente hablamos del mesh, o textiles con detalles tipo red.

La nueva it bag aprobada por Dua Lipa

La cantante de “Illusion” estuvo esta semana en Berlín donde ofreció un concierto a sus fans y también se dio el tiempo para conocer la ciudad. Compartió en sus redes sociales una serie de fotos en las que se muestra realizando toda una variedad de actividades y por supuesto que miles de looks que querremos replicar.

El estilo de Dua ha madurado de ser romántico y lleno de color, a uno más tipo grunge y rebelde. En lugar de jugar con variedades de color, apuesta por llevar elementos negros en diversas texturas, llámese piel, red, plumas o mezclilla, y el ejemplo perfecto es el atuendo con el que asistió a la reciente MET Gala.

En esta ocasión, llevó un bolso diseñado por Alaïa con una textura tipo mesh o red, que tiene transparencias que nos permiten ver el contenido de la misma. Aunque es una pieza en negro, la textura le da ese efecto ligero ideal para verano.

Las zapatillas más virales

No es sorpresa que el mesh se esté llevando en accesorios, ya que las flats con esta misma textura han ganado popularidad esta temporada, volviéndose virales en redes sociales. Esta tendencia comenzó juso después de que una de las it -girls del momento, Sofia Richie, apostara por llevar un look con las zapatillas de red firmadas también por Alaïa. Después, le siguieron celebs como Hailey Bieber y Jennifer Lawrence.

Aunque los famosos ballet flats ya eran tendencia, las texturas dentro de los mismos comenzaron a surgir después de esto. Y hoy hay miles de variaciones en este tipo de silueta: desde mesh hasta piel y estoperoles, donde marcas como Stuart Weitzman, Maison Margiela y Loefler Randall han reinterpretado la silueta a su propia forma.

Sin duda son una opción súper fresca y muy original para llevar este verano, sobre todo si estás en busca de una alternativa más trendy fuera de las clásicas sandalias o alpargatas.