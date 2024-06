Dakota Fanning apuesta por el color del verano: el amarillo mantequilla

Las calles de Nueva York fueron testigo de un momento histórico: Dakota Fanning está de regreso en la pantalla grande y en los looks de street style. La joven actriz fue vista caminando por las calles de la Gran Manzana pues está de visita para promocionar su nuevo proyecto bajo el nombre de “The Watchers”, un largometraje lleno de suspenso y misterio psicológico. Después de ver a su hermana, Elle Fanning, luciendo atuendos espectaculares en los últimos días, no podemos no alegrarnos de ver este gran regreso para Dakota.

Lo sorprendente en esta aparición radica no sólo en la nostalgia que nos causa ver a la actriz, sino en el look impecable que eligió para la ocasión. El verano se acerca y Dakota lo demostró a la perfección con su atuendo en uno de los colores con mayor popularidad en la última temporada: el amarillo mantequilla.

Dakota Fanning en un look amarillo mantequilla

Se dice por ahí que el amarillo no es para cualquiera y es que todo parece indicar que este tono es arriesgado y radiante por lo que, si lo que buscas es pasar desapercibido, será mejor dejar este tono para otra ocasión. Sin embargo, las últimas tendencias nos han ofrecido una nueva manera de llevarlo y dar nuestros primeros pasos en el amarillo. Se trata de un tono pastel, sútil y femenino; perfecto para el verano. Estamos hablando del amarillo mantequilla, el cual no solo ha conquistado a Dakota Fanning sino al mundo entero.

Para su aparición en Nueva York, Dakota lució un traje sastre compuesto por pantalón y chaleco; una tendencia que es perfecta para las “corporate girlies” este verano. Para dar un giro al clásico conjunto en color negro o gris, la joven actriz nos soprendió al llevar uno color amarillo de la firma italiana “The Andamane”. La actriz y su estilista, Samantha McMillen, combinaron este atuendo con unas plataformas en color blanco, un bolso negro y unas gafas de sol con acabado color naranja.

Los colores pastel no son una novedad en el guardarropa de la actriz quien ha estado aprovechando sus últimas apariciones para llevar looks en tonos ligeros y perfectos para la temporada. Hace unos días, y con motivo de la misma gira promocional, la actriz fue vista llegando al programa “CBS Morning” con un outfit muy similar. Para esta ocasión, Dakota vistió un mini vestido en color verde pastel de Victoria Beckham que combinó con unas zapatillas en color dorado. Esto solo nos confirma que los tonos pasteles son ideales para acompañarnos en nuestros atuendos de temporada.