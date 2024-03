Sydney Sweeney lleva un ‘look’ de una de las marcas favoritas de Kate Middleton

No cabe duda que Sydney Sweeney se ha convertido en una de las celebridades con más estilo este año. Con tantos eventos de prensa gracias a sus más recientes proyectos de cine, las alfombras rojas y las calles de las ciudades más top alrededor del mundo se han covertido en su mejor aparador, donde junto a su estilista, Molly Dickson, Sweeney se ha coronado como la it girl de momento con atuendos icónicos como el de micro shorts con cristales para el desfile de Miu Miu en París, y un vestido blanco con códigos bridalcore y medias de encaje en Austin, Texas.

Sea cual sea su siguiente look, la actriz de 26 años ha sabido cómo llevar las últimas tendencias sin perder la esencia femenina y sofisticada que la caracteriza, la cual le ha abierto las puertas a importantes colaboraciones con marcas de lujo.

Para su último estilismo, Molly Dickson compartió en su cuenta de Instagram a Sydney Sweeney enfundada en una firma inglesa, lo cual creó conmoción por parte de sus seguidores al ser una de las marcas favoritas de Kate Middleton.

Sydney Sweeney posa en una de las marcas inglesas favoritas de la Princesa de Gales

El look de Sydney Sweeney consiste en un conjunto negro de mini falda con olanes en el dobladillo y una camisa con mangas voluminosas. Ambas piezas tienen un aire femenino y moderno con un toque ligeramente vintage, lo que caracteriza a The Vampire’s Wife, la firma inglesa responsable de este outfit. Para accesorizar el look, la actriz y su estilista agregaron un moño que lucia sobre una coleta y unas botas altas hasta la rodilla.

A pesar de que The Vampire’s Wife ya había sido descubierta por celebridades como Alexa Chung y Kate Moss, no fue hasta que Kate Middleton comenzó a usarla que se pisicionó en el spotlight llegando a mayores audiencias. Además, gracias a sus originales diseños, la marca se ha convertido en favorita de muchos.

©GettyImages



Kate Middleton en Belice en el 2022.

En el 2022, Kate Middleton llevó uno de sus diseños para un royal tour en Belice, en el cual destacó en un sofisticado vestido rosa metálico con mangas cortas, mientras que en el 2020, la Princesa de Gales se enfundó en un vestido verde esmeralda de corte midi en Irlanda. Ambas siluetas destacan por su diseño femenino y glamuroso, lo cual describe perfectamente el estilo de ambas it girls, tanto Sydney Sweeney como Kate Middleton.