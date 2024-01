Jennifer Lopez en bikini para su último video es toda la motivación que necesitamos esta semana

Si tu lunes no estaba empezando de la mejor manera, y no te decidías a agendar esa clase de ejercicio en el gimnasio, las imágenes en bikini de Jennifer Lopez en su último video musical sin duda se convertirán en tu motivación para esta semana.

El bikini look de Jennifer Lopez

Después de que sorprendiera a todos sus fans vestida de novia, y haciendo referencia a sus tres bodas en su más reciente lanzamiento musical y video de “Can’t Get Enough”, la cantante e ícono de la cultura pop sorprendió a sus seguidores con el nuevo video remix de “Can’t Get Enough” feat. Latto en el que presume su impresionante figura en un bikini negro con sus clásicas arracadas doradas, en un conjunto dorado de top y pantalón y otro en un top rojo satinado. Para esta versión más urbana, J Lo dejó de lado el romanticismo y los looks ultrafemeninos y dulces de su primer lanzamiento y los cambió por atuendos mucho más sexys. La cantante publicó en su cuenta de Instagram, de 253 millones de seguidores, un teaser de su más reciente video remix, lo que causó furor en las redes sociales debido a su tonificada figura.

La espera termino el día de hoy con el lanzamiento oficial del video, el cual inicia con ella en una conferencia de prensa de la que decide huir y bailar por las calles de una ciudad con un grupo de bailarines, además de aparecer junto a Latto, ambas en icónicos total looks rojos y en una piscina llena de modelos.

©Clip de Can’t Get Enough





Jennifer Lopez tiene nuevo álbum y documental en camino

Además del adelanto que hemos podido ver y escuchar con estos dos videos, la cantante lanzará el mismo día que sale su nuevo disco “This Is Me… Now”, el 16 de febrero, un documental en Amazon Prime titulado “This Is Me … Now: A Love Story”, el cual será una experiencia cinematográfica y reflexión sobre el camino que ha llevado a la actriz y cantante a encontrar el amor, inspirada por su nueva música, y como ha confesado ella misma, en su actual historia de amor con su esposo y actor Ben Affleck. Este álbum es el más reciente en casi una decada en su carrera, por lo que la anticipación de la nueva producción musical -que promete una nueva faceta de la cantante- tiene a todos sus fans contando los días.

