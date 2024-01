El último ‘beauty look’ de Taylor Swift es la mejor inspiración para San Valentín

El día de ayer, se llevó a cabo el juego de la NFL Kansas City Chiefs vs Baltimore Ravens, donde el equipo de Travis Kelce -Kansas City- fue el ganador con una victoria de 17 a 10, lo que les consiguió el pase al Super Bowl el próximo domingo 11 de febrero. Sin embargo, la celebración al final del juego se convirtió en el momento más mediático gracias a la aparición de su actual pareja -Taylor Swift- en el campo de juego.

El manicure de Taylor Swift en la NFL

La cantante y creadora de “The Eras Tour”, se ha vuelto un personaje conocido entre los amantes del futbol americano gracias a sus apariciones en varios partidos de los Kansas City Chiefs, donde incluso a llevado a sus famosos amigos, como Blake Lively y Ryan Reynolds, siempre con looks que se han hecho virales, como el último de la bomber jacket con el número #87 de Travis Kelce.

Y para esta ocasión, Taylor eligió un suéter rojo que combinó con labios en el mismo color, un cat eye negro muy representativo de su estilo y un manicure con forma cuadrara color durazno de brillitos ultrafemenino, el cual es la mejor inspiración para San Valentín el próximo 14 de febrero, y con el que bajó al campo de juego para celebrar junto a Kelce la victoria de los Kansas City Chiefs, fotos que sólo nos hicieron amar más a la pareja del momento, y que instantáneamente se volvieron virales.

Travis Kelce en su Reputation Era

En cuanto a Travis, su último look, con el que llegó al juego de Kansas City Chiefs vs Baltimore Ravens, ha dado mucho de que hablar en redes sociales. El jugador de 34 años llegó a Baltimore con un look muy al estilo Reputation: un traje de dos piezas, gorro y bolso oversized todo en color negro, con una cadena plateada y lentes de sol para accesorizar su atuendo, lo que ocasionó que muchos de los fans de Taylor comentaran en el video de la cuenta oficial de los Chiefs en Tiktok que Travis estaba oficialmente en su Reputation Era, comentanto “Trav, when does Rep drops”, con mucho emojis de corazón negro y serpientes.

Todo esto después de que hace una semana, Travis Kelce, junto con muchas celebridades cercanas a la cantante, cambiaran su foto de perfil de Instagram a blanco y negro, lo que rápidamente hizo que los fans conpiraran que probablemente están dando pistas al muy esperado lanzamiendo de Reputation (Taylor’s Version). Y aunque tendremos que esperar para confirmar si todos los rumores son ciertos, lo que no está en duda es que Kelce está en su Lover Era.

Vídeo Relacionado: Éste espejo inteligente favorece la salud mental Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.