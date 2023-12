Selena Gomez camina por las calles de Nueva York en un ‘look’ inspirado en Jackie Kennedy

Son pocas las ocasiones en las que logramos captar a Selena Gómez disfrutando públicamente de sus paseos por la ciudad. En esta ocasión la actriz y cantante nos deslumbró mientras caminaba por las frías calles de Nueva York en un look invernal digno de pasarela.

La cantante de “Calm Down”, quién recientemente confirmó su noviazgo con el productor musical Benny Blanco, opto por un conjunto de blazer y falda con estampado herringbone -una elección muy lady like- que nos recordó a Jackie Kennedy, la ex primera dama que cautivo los corazones de millones por su increíble sentido de la moda en los años 60s y 70s.

Selena Gómez deslumbra en conjunto de minifalda y medias con transparencias

La aparición de Gómez en las calles de la Gran Manzana se dio unas horas después de su nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz de Televisión - Serie Musical/Comedia por su trabajo en “Only Murders in the Building”, por lo que se veía muy sonriente mientras saludaba a sus fans en el exterior de su hotel en Tribeca.

La estrella llevaba un set de minifalda y blazer de lana en tonalidades oscuras, que combinó con una blusa de cuello alto y medias con transparencias. Al conjunto lo acompañó un cinturón negro con una hebilla metálica de tamaño oversize y un abrigo negro extralargo, perfecto para cubrirse de los fríos vientos de la ciudad.

Pero el protagonismo se lo llevó su elección de zapatos y bolso: dos piezas que rendían tributo a Jackie Kennedy, un ícono de la moda que ha sido fuente de inspiración constante para la actriz.

Selena Gómez: un ícono de moda y belleza

Con unas zapatillas de estilo Mary Jane de charol negro y tacón alto, Gómez mostró sus tonificadas piernas. A esta elección de calzado lo acompañó un pequeño bolso de mano en forma de maletín, muy característico de los años sesenta.

Pero la verdadera cereza del pastel fue su beauty look: la actriz opto por combinar su deslumbrante outfit con un peinado semi recogido y casual que brindo un aire muy sofisticado a su apariencia. Además, su maquillaje luminoso y natural con sombras cobrizas fue el complemento perfecto para completar una imágen tan chic como femenina.

