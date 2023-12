Exclusiva: Gisele Bündchen revela lo que aprendió del 2023 y su pasión por la moda atemporal

En pro de un mundo mejor y con menos contamiantes en el ambiente, Gisele Bündchen comparte su visión de sostenibilidad con una asociación apasionante. La supermodelo habló con ¡HOLA! sobre su pasión por la moda sustentable, lo más importante que aprendió en 2023 y sus mejores consejos para jóvenes emprendedores.

Durante una entrevista exclusiva en The Bass Museum en Miami Beach, como parte de Art Basel, Gisele destacó la importancia de las piezas de moda atemporales, en asociación con la marca de lujo IWC Schaffhausen. La supermodelo reveló anteriormente que le gusta colaborar en proyectos con “una verdadera intención” de crear “el mayor impacto en el área social y ambiental”.

“Se trata de ser consciente”, explicó. “Tengo piezas de moda que tengo desde que tenía 19 años”, añadió Gisele. “Tengo piezas clave con las que me siento muy bien y eso es lo que uso. Soy una persona muy básica. Se trata de simplicidad. Francamente, creo que la simplicidad es el nuevo lujo. Se trata de alta calidad pero simple en el sentido de que no necesitas tantos [productos]”.

Cuando se le cuestionó acerca de las grandes lecciones que le dejó este año, Gisele dijo que le venían a la mente muchas cosas. “Hay una lista de lo que aprendí en 2023”, explicó. “Creo que lo que aprendí en 2023, y que aprendo un poco más cada año, es que cuando digo no... tu sí no significa nada si no sabes cómo decir no”.

La modelo continuó: “A veces quieres abrazar el mundo, y vivimos en estos tiempos en los que sientes que siempre tienes que seguir moviéndote y seguir haciendo, haciendo y haciendo. Y a veces creo que nos olvidamos de serlo realmente. Y este año estoy siendo consciente de cómo puedo realmente ser intencional con mi tiempo y cuáles son las cosas más importantes”.

“Se trata realmente de los recuerdos que creas y que son tuyos para siempre. Y entonces realmente me concentro en eso. ¿Cómo puedo realmente dedicar el tiempo y priorizar lo que realmente importa? Creo que eso fue algo muy importante para mí en 2023”.

Gisele también se tomó un momento para mencionar a sus hijos Benjamin y Vivian. “Mis hijos son lo más importante en mi vida y creo que, en cuanto a pasar tiempo con ellos, es, por supuesto, la prioridad número uno”, dijo.

Para finalizar, la supermodelo ofreció un consejo a los jóvenes emprendedores. “Creo que es muy importante hacer lo mejor que puedas. Quiero decir, intentar dar lo mejor de ti cada día. Y creo que no importa lo que hayas logrado, lo que hayas creado en tu vida, siempre debes comenzar cada día como si fuera el primer día”, explicó Gisele.

“Creo que cuando haces eso, aportas el mismo entusiasmo, aportas la misma energía a cualquier cosa que estés haciendo. Aunque han pasado casi 30 años, llevo casi 30 años haciendo esto. Y creo que es realmente especial tener ese tipo de deseo de dar lo mejor de ti cada día”, conlcuyó.

