Cuando se trata de accesorios que pueden elevar instantáneamente cualquier look, los bolsos statement son las protagonistas indiscutibles. Estas llamativas y audaces creaciones se han convertido en un elemento imprescindible en el mundo de la moda, capaces de añadir un toque de estilo y personalidad a cualquier conjunto.

Las bolsas statementse caracterizan por sus diseños únicos, colores vibrantes, estampados audaces y detalles llamativos. Desde asas con cadenas hasta apliques metálicos, bordados intrincados o formas inusuales, estas carteras son verdaderas obras de arte que atraen todas las miradas.

Una de las ventajas de las bolsas statement es su capacidad para transformar incluso el conjunto más sencillo en un look impactante. Desde que vimos a Carrie Bradshaw -el fashionista personaje que interpreta Sarah Jessica Parker en And Just Like That, la continuación de Sex And The City-, usar la bolsa paloma de la temporada otoño-invierno de JW Anderson en uno de los más recientes capítulos de la segunda temporada, supimos que debíamos adquirir una para nuestros armarios. Nos dimos a la tarea de buscar las más sorprendentes de la temporada y a continuación te las presentamos:

Los bolsos ‘statement’ que debes tener esta temporada: