What goes around, comes around. Todo regresa. Prueba de ello es la estética dosmilera que ha repercutido en la industria de la moda actual: han vuelto los lentes que enamoraron a Paris Hilton en el 2000, los full denim looks que cautivaron el armario de Britney Spears, los low-rise jeans con los que veíamos a Lindsay Lohan caminar por las calles de Los Ángeles tras el rotundo éxito de Mean Girls. Ahora, en cuestión de cabello, algunos accesorios que muchas de nosotras utilizamos en nuestra niñez han hecho un triunfal regreso. Por ejemplo: las scrunchies, las headbands y las pinzas de pelo.

No sólo eso, este 2023, también la década de los sesentas se ha vuelto a manifestar. Aquellos elegantes pañuelos que popularizó la inolvidable y oscarizada Grace Kelly, que posteriormente se convirtió en la princesa consorte de Mónaco (como la esposa del príncipe Raniero III), serán una tendencia en los próximos meses. Ya lo hemos comprobado al analizar el street style de las Semanas de la Moda que han transcurrido en lo que va del año: Nueva York, Londres y Milán.

©GettyImages



Jennifer Coolidge, la actriz del momento por su reciente participación estelar en la serie The White Lotus desfiló por la alfombra de los SAG Awards 2023 con uno de los accesorios para pelo que veremos en todas partes este 2023: las headbands.

Los accesorios de cabello que elevarán tus peinados este 2023

¿Cabello recogido en una ponytail con una liga promedio? Effortless y casual. ¿Cabello recogido en una ponytail con una scrunchie y pasadores adornándola? Emocionante y divertida. Ambas opciones son increíbles pero, si puedes hacer un esfuerzo extra, ¿por qué no? ¡Un peinado no tiene que ser aburrido! Los accesorios que pisarán fuerte este año tienen una gran versatilidad y ofrecen una opción para cada tipo de gusto: minimal, explosivo, con logomanía, divertido o sobrio. Encuentra el que más se adapte a ti.