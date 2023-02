Su nombre es sínonimo de elegancia. Y, aunque encabece todos los front rows de los principales desfiles, parisinos y no parisinos, y abrace por igual a Valentino Garavani o a Mario Testino, Lauren Santo Domingo se maneja con total discreción. “Uno debe de tener cuidado con nunca intimidar”, dice a ¡HOLA! Américas la cofundadora de la plataforma de compras de lujo Moda Operandi, cuyo objetivo es acercar a las mujeres los diseños recién presentados en las pasarelas, al igual que piezas difíciles de conseguir.

La originaria de Connecticut, estudió historia en la Universidad del Sur de California, escenario de películas como Legally Blonde (”whoever said orange is the new pink is seriously disturbed!”). Sin embargo, descubrió el mundo al que realmente quería pertenecer en uno de los viajes a París con su papá, fundador y director de Grupo Perrier en Estados Unidos. Entonces, se convirtió en editora y colaboradora de la revista Vogue US y, posteriormente, dio el salto a las firmas de lujo como publicista de Carolina Herrera. Long story short, actualmente es quien mueve los hilos en la industria de la moda. Es asidua de la Met Gala, host de los cócteles y fiestas de la industria más importantes, a las que todos quieren acudir, con invitados A list (tiene una estrecha amistad con Mary-Kate Olsen, Reese Witherspoon y una graaaan lista de celebridades más), además de madre de dos hijos, Nicolás y Beatriz; y mujer del magnate colombiano Andrés Santo Domingo.

©GettyImages



La empresaria con sede en Nueva York, uno de los nombres más influyentes en el mundo de la moda, es colombiana de corazón. Recientemente lanzó al mercado (como escritora), junto con la editorial francesa de lujo Assouline, el libro Cartagena Grace, una biblia para quienes conocer un poco más del paradisiaco destino caribeño.

Consejos de moda y estilo con Lauren Santo Domingo

Discípula de Anna Wintour, su cuenta de Instagram- en donde acumula más de 420.000 followers- es un auténtico manual de estilo. Su presencia se extiende hasta el Principado de Mónaco, ya que Tatiana Santo Domingo, sobrina política de Lauren, está casada con Andrea Casiraghi, hijo mayor de la princesa Carolina de Mónaco. ¿Lo sabías?

©GettyImages



Lauren fundó en 2010 Moda Operandi , una plataforma de compras de lujo que acerca a las mujeres los diseños recién presentados en las pasarelas y artículos de grandes firmas que son difíciles de encontrar. Maneja marcas ya consolidadas, de la talla de Givenchy, además de apoyar el talento de diseñadores emergentes con una increíbles propuestas fashionistas.

A continuación, platicamos, en exclusiva para ¡HOLA! Américas, con la mujer más chic de la moda para despejar algunas de nuestras dudas más recurrentes a la hora de vestir: en qué tendencia no vale la pena invertir, qué regla es válida romper en cuanto a estilo, o qué prendas son un must en nuestro clóset, y más. Prepárate para tomar nota.



©GettyImages



Lauren, tienes un estilo impresionante. ¿Podrías compartirnos tu mejor consejo de moda? Siempre trato de vestirme apropiadamente, nunca a la moda. Considero diversos factores a la hora de decidir qué ponerme: el clima, la ocasión, el anfitrión, la lista de invitados... Y con lo que me quede, trato de hacerlo mío. ¿Qué elementos consideras para curar tu guardarropa con éxito? Para mí, es la calidad y cómo me hace sentir. ¿Provoca ‘alegría’, o debería decir, destellos ‘chic’? ¿Qué ingredientes tiene un look de oficina perfecto? Creo que, en el trabajo, uno debe de mantenerse unido- uno nunca debe tratar de impresionar y debe tener cuidado de nunca intimidar. ¿Qué regla es válida romper en cuanto a moda? Yo solo uso zapatos bajos o planos. Cuando comencé a ir a Cartagena, antes de que estuviera bien desarrollada, las calles eran irregulares y traicioneras. Ahora, ya es una tradición para mí.



©GettyImages



¿Qué prendas son un must en el clóset de una mujer? La moda, el estilo y la silueta siempre están cambiando. Hoy sugeriría tener un pantalón negro (hoy más bien un wide legged trouser), un blazer oversized; cambiar las bailarinas por mocasines, y los skinny jeans por unos de corte recto. Y mantén tus joyas de oro chunky. ¿Qué artículo permanecerá siempre en tu armario? Una Tiffany&Co. lock bracelet. ¿En qué tendencia no vale la pena invertir? En loungewear. Nunca debes gastar mucho dinero para lucir barato. ¿Qué accesorio tienes en la mira? Estoy constantemente deseando una bolsa de The Row u otra. ¿Con qué trend estás obsesionada? En este momento, con la dewy skin (consiste en dejar la piel del rostro con una textura jugosa que de una apariencia saludable y luminosa); y con el cabello casual como Hailey Bieber.