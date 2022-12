¿Cuál es tu alhaja más especial?

Tengo muchas. Mi regalo de 15 años que me dio mi bisabuela, mis aretes de bodas que me dio mi abuela, un anillo que me dio mi mamá cuando cumplí 30, un collar en forma de víbora/dragón que me regaló mi esposo cuando cumplí 40; el anillo que me compré para celebrar mi 40 cumpleaños... Son piezas que me traen alegría, recuerdos hermosos, y me llevan a soñar. Son piezas que siempre desee tener. Todas me fueron regaladas en momentos especiales y felices, y el poder tener esa energía impregnada en las piezas todo el tiempo conmigo es algo que atesoro y que las hace más especiales. Llegará un momento en que estas piezas se vayan a la siguiente generación, deseando que cuando les lleguen, las disfruten tanto como yo lo he hecho.