“Get in loser, we’re going shopping!” (Si naciste en la gen-Z no te puedes perder la peli Mean Girls, protagonizada por Lindsay Lohan... ¡de nada!) Un himno para las millenials (la mayoría nos sabemos varios, por no decir, casi todos, sus diálogos). Y, ¿a qué viene todo esto? Sí, la estética Y2K (o year two thousand/ dosmilera) está de vuelta en todo su esplendor (trayendo consigo cierta nostalgia para algunos) . Piensa en los low-rise jeans, los zapatos chunky, los bolsos baguette y, por supuesto, las gafas de sol que están en tendencia actualmente.

¿Qué opinamos? ¡Nos encanta! Han pasado dos décadas y la naturaleza cíclica de la moda ha vuelto a golpear, con los estilos claves del inicio del milenio.

Cómo olvidar a la Britney Spears de los dos mil. Época en la que sacaba éxitos como Lucky o Stronger (than yesterdaaay), y también un tiempo en el que sus estilismos eran vistos con lupa y replicados al segundo. En esta imágen la princesa del pop luce unos lentes de sol traslúcidos en rosa (los colores vienen con todo), y con la forma semi-motociclista.

La tendencia de gafas dosmileras, ¡está de vuelta!

Quién mejor que las it girls actuales para enseñarnos aquellas tendencias de gafas oldschool que querrás replicar. A continuación, Hailey Bieber, Bella y Gigi Hadid, Kendall Jenner y Kaia Gerber nos demuestran cómo el comeback de la estética Y2K es un completo acierto.