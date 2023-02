En tan solo unos años, Harry Styles se ha consolidado como el ícono pop de toda una generación. Con un carisma innegable y un estilo poco ortodoxo, el cantante del éxito Watermelon Sugar (¿lo leíste cantando?), que ha dejado su alma sobre el escenario- literalmente- durante su gira Love On Tour (que concluirá este julio en Portugal) tiene todo lo que la genZ desea en una estrella musical moderna.

Cercano a la casa italiana Gucci, el ex One Direction ha roto con los estereotipos que rodean a la masculinidad luciendo siluetas transgresoras, prendas que comúnmente veríamos en el género femenino con un toque setentero (como las handbags o las camisas con moños), o pintándose las uñas de diversas tonalidades. Lo cierto es que, con más de 47 millones de seguidores en Instagram, el intérprete originario de Redditch, Reino Unido, ha amasado un gran fandom que sigue cada uno de sus pasos- ¡y de sus atrevidos looks!

Harry Styles se ha ganado un lugar como ícono de moda pues ha roto con los estereotipos que rodean a la masculinidad luciendo siluetas transgresoras y prendas que comúnmente veríamos en el género femenino.

Harry Styles: los 10 looks clave del nuevo rey del pop

Su música siempre ha sido digna de desmayo, pero, ¿sus atuendos? Inmaculados. A lo largo de los años, el nominado al Grammy Mr. Styles nos ha demostrado que no es únicamente una sensación sobre el escenario, sino también un ícono de la moda con su propio sentido del estilo. Repasemos diez de sus looks de infarto y pensemos: ¿cómo será su atuendo de los próximos Grammy? ¿Colorido o monocromático? ¿Voluminoso o simple? ¿Llevará botas o zapatos de charol? En el universo de Harry todo puede suceder así que... ¡apostemos!