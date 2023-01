Blake Lively se ha consolidado en la industria hollywoodense, además de como una increíble intérprete y mamá, como fashionista. Desde las lecciones de moda que nos dio a todos los millennials como la mítica Serena van der Woodsen en Gossip Girl, hasta hoy día que recorre las calles de Manhattan, donde reside, con impactantes estilismos, es una de las celebridades que más nos inspira a la hora de vestir. ¿Lo mejor de todo? Es la propia Blake quien elige sus looks; no emplea estilista para escoger sus atuendos.

La estrella también es una presencia inolvidable en la alfombra roja anual de la Met Gala.En su edición más reciente, cuyo tema fue In America: An Anthology of Fashion, Lively rindió un homenaje a la Estatua de la Libertad con un vestido de tres capas firmado por Versace. “En lugar de mirar a la moda, me fijé en la arquitectura de Nueva York”, explicó sobre su elección de estilismo.

©GettyImages



Blake Lively en la Met Gala 2022, vestida de Versace. Año con año, la esposa de Ryan Reynolds se ha consolidado como una de las más esperadas de esta gala presidida y organizada por la legendaria Anna Wintour.

Blake Lively nos da lecciones de moda para la época de frío

Lo abrigador no está peleado con lo fashion. Se puede lucir elegante sin pasar frío. Prueba de ello, es la madre de tres, quien, a continuación, nos da algunos ejemplos de qué usar en época de invierno para evitar resfriarnos. Desde los trajes sastre de tres piezas con estampado Príncipe de Gales, hasta los vestidos de velvet de manga larga y botas hasta las rodillas con cordones, la artista de 35 años nos tiene la solución ideal para lograr unos estilismos de impacto.