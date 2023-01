Además de ser un as del ajedrez -al menos en la ficción- Anya Taylor-Joy posee el superpoder de hacer de sus estilismos una obra de arte. Con un look tras otro en los últimos años, la joven de veintiséis se ha colocado en las listas de las mejor vestidas y se ha convertido en una de las celebridades más esperadas en las principales alfombras rojas gracias a su estética en constante cambio y sus ganas de siempre probar algo nuevo.

Anya es un auténtico camaleón del estilo. En los últimos cinco años, la actriz británico-argentina, que tiene una gran fascinación por los tonos brillantes y los outfits monocromáticos, ha llevado de todo: desde vaporosos vestidos de tul, hasta atuendos de látex -con todo y guantes-, y ha sido vestida por las marcas de lujo de mayor prestigio: desde Chanel y Prada, hasta Oscar de la Renta y Vivienne Westwood, Burberry, Rodarte, Gucci, y, por supuesto, Dior, maison parisina de la que fue nombrada embajadora global en octubre del 2021.

Anya Taylor-Joy: conoce sus 9 estilismos showstopping

Su genuino amor por la moda es palbable en cada una de sus apariciones públicas. Ya sea para ir de compras, o a la Met Gala, Anya, cuya carrera profesional como actriz empezó en 2014, con una participación en la serie Endeavour (sin embargo su fama se catapultó hasta el 2020 que estrenó The Queen’s Gambit) siempre genera un debate fashionista con sus elecciones de atuendos. La incógnita actual es: ¿con qué estilismos nos sorprenderá en la temporada de premios de 2023, que está por comenzar? ¿Optará por colores llamativos? ¿Impondrá alguna nueva tendencia? Hagámos nuestras apuestas, pero mientras, repasemos algunos los looks más icónicos sobre la red carpet de la artista que está nominada al Globo de Oro por su actuación en The Menu, en la cual comparte créditos con Ralph Fiennes y Nicholas Hoult.