Rompiendo nuevamente con los moldes tradicionales, en 2020, la nueva colección de Michele para Gucci, titulada Overture of Something That Never Ended, fue presentada a través de una serie de siete episodios codirigida por Alessandro y el aclamado cineasta estadounidense Gus Van Sant. Las representaciones digitales se difundieron a lo largo de una semana denominada Guccci Fest. Con la estrella italiana Silvia Calderoni, y las apariciones estelares de Harry Styles, Billie Eilish y Florence Welch (de Florence & the Machine), los capítulos capturaron de manera magistral el espíritu y la estética de Gucci, lograda con escenografías eclécticamente curadas.