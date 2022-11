Shakira se estrena como imagen de Burberry con vestido transparente

Shakira ha estado en la mira de todos este 2022, primero por su sonada ruptura con Gerard Piqué, luego por el éxito de Monotonía e incluso, la salud de su padre la ha tenido ‘en jaque’ en este desafiante año. A poco de que se acabe el 2022, la colombiana nos ha dejado ver su nueva faceta como modelo de la marca Burberry. ‘Shaki’ es la protagonista de la nueva campaña festiva 2022 de la firma, la cual incluye un cortometraje titulado The Night Before, en el que se muestra a la artista con un vestido transparente con pedredría entre otras prendas de la colección.

En esta campaña navideña, Shakira no está sola, sino acompañada por el cantante y productor nigeriano Burna Boy, quien también es imagen de la casa Burberry. En el clip, The Night Before, la intérprete se deja ver como nunca antes, luciendo looks estilizados de inspiración british, propios de la marca en los que predominan el estampado de tartán, los colores marrones y beiges, así como una gabardina.

“El renacer del ave fénix”, “Te amo Shakira eres la mejor en todo”, “Empoderada”, “Más radiante que nunca”, fueron solo algunos de los miles de comentarios que acumularon los posts que Shakira hizo en su perfil sobre esta colaboración, la cual es su primera vez como modelo para una marca de lujo.