Hailey Bieber te da ideas de disfraces para el próximo Halloween

Oops I did it again!

“El primer concierto al que fui, fue el de la reina Britney Spears. Desde entonces me encanta”, compartía la modelo de veinticinco años en redes el pasado Halloween, cuando se transformó por completo en la princesa del pop. Trenzas rubias con pompones rosas, una falda negra highwaisted, una camisa blanca atada en forma de crop top y un sueter gris desabrochado hicieron que Hailey pareciera la mismísima protagonista del emblemático videoclip de Baby one more time.

Ratched

Si las series de enloquecen, dos recomendaciones: la primera, ver Ratched, que protagoniza Sarah Paulson, y cuenta la historia de una enfermera en un hospital psiquiátrico que se convierte un monstruo para sus pacientes (¡no podrás dejar de verla!). Y la segunda, disfrazarte como la protagonista, al igual que Hailey en 2020. Basta conseguir un vestido corto color turquesa, un delantal a juego, una cofia, y unos tacones blancos. Pero sobre todo, transformar tu expresión: ¡La clave es la actitud!