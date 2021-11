Hailey Bieber revela que estuvo a punto de no casarse con Justin Bieber: ‘Le hice mucho daño’

Hailey y Justin Bieber forman una de las parejas jóvenes más solidas en el mundo del entretenimiento; sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en su relación. Recientemente, la modelo de 24 años reveló que al inicio de su noviazgo con el cantante canadiense cometió un grave error que dañó mucho a su actual pareja y que por poco los lleva a un distanciamiento antes que se casaran en 2018. El episodio fue tan fuerte que provocó que el astro del pop tenga dudas sobre si ella era la mujer que merecía como esposa; al punto que tuvieron que aplazar la boda.

©@haileybieber



Esposa de Justin Bieber confiesa que le hizo mucho daño al cantante

“Le hice mucho daño y creo que fue eso lo que le llevó a dejar de pensar en el matrimonio durante una temporada. Se trata de algo que obviamente provocó confusión”, explicó Hailey en el podcast In Good Faith with Chelsea & Judah Smith.

Sin entrar en muchos detalles al respecto, la joven estrella reconoció que su error fue producto de un momento “inmaduro y estúpido”. También dijo que hubo un momento en que ambos ni siquiera se hablaban.

“En realidad fue muy triste cuando no hablamos”, sostuvo Hailey Bieber. “Cuando éramos más jóvenes, este [Justin Biebre] es un tipo que me decía en la cara ‘realmente creo que podrías ser la persona con la que me case y alguien con quien realmente pueda verme teniendo una familia’ y luego hice algo que realmente le dolió a él, y creo que eso quizás le quitó esa idea de la mente en ese momento”.

Gracias a sus largas e intensas conversaciones en el dormitorio, terminaron por reparar el daño causado. “Teníamos muchas charlas en la cama, y en ellas [Justin] siempre me decía que su gran objetivo en la vida era tener una familia sana y feliz. Esa ha sido siempre parte de nuestra dinámica, la de hablar de nuestras metas de futuro. Siempre coincidíamos en que queríamos estar juntos, en que nos casaríamos jóvenes para poder formar una familia cuanto antes”, resaltó.