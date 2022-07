Thalía y el día que conoció a Mariah Carey, la ex de su esposo: ‘Preséntame, ¿no?’

Conocer el pasado de tu pareja puede ser tan peligroso y amenazante como tú quieras. Hay quienes optan por no saber nada de los ex del otro y empezar a contar desde que se conocieron, pero también quienes no pueden con la duda de saber cómo era la persona que robó antes que tú el corazón de tu amado. Para Thalía esto no fue ningún problema cuando tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con Mariah Carey, quien estuvo casada por cinco años con Tommy Mottola a mediados de los 90s. Incluso fue ella quien le pidió a su esposo que le presentara a la cantante en un evento en el que los tres coincidieron.

“Una vez nos encontramos en un evento del Salón de la Fama en donde se reúne todo el mundo de la industria a ver la música... De pronto ella iba entrando y la veo”, contó tiempo atrás al programa español Salsa Rosa, una charla que ha vuelto a cobrar interés en las redes sociales por lo curioso de la situación.

“Le dije a Tommy: ‘Oye, mira quién está aquí. Preséntame, ¿no? Vamos a saludarnos’”, recordó sobre cómo le pidió a su esposo que hiciera que ambas se conocieran. Y es que tan sólo dos años después de que Tommy se divorciara de Mariah, se daba el “sí, acepto” con Thalía en la Catedral de San Patricio, en Nueva York.

“Nos saludamos con mucho cariño. Le digo: ‘Finalmente’”, recordó la intérprete de Amor a la Mexicana. La respuesta de Mariah, según Thalía, fue un pestañeo como suele hacerlo ella, mientras le sonreía y decía: “Finally” con su incomparable voz. “Nos conocimos un breve momento”, continuó la también actriz.

Thalía, fan de Mariah Carey

Para Thalía aquel no sólo fue el momento en el que conocía a la exesposa del padre de sus hijos; sino que también estaba frente a una de las cantantes que tanto admiraba. “Es una mujer que tiene una voz que partió una nueva época en lo que fue la industria de los 80s - 90s, con esa vocecilla que tiene ella, ese rango vocal”, expresó.

“Es una mujer muy querida y muy reconocida con todas las canciones que ha anotado en el número uno. Yo escuchaba sus canciones y de pronto la vida me junta con una persona que tuvo que ver con su vida”, dijo contenta por lo bien que salieron las cosas en la que, para muchos,, habría sido una situación bastante incómoda.