Thalía preocupa a sus fans por los moretones en sus piernas

En sus stories, Thalía dio un poco más de detalles sobre sus heridas. “Así me dejaron las coreografías de mi nuevo proyecto, estén buzos porque esto está intenso. Intenso lo que les tengo preparado”, dijo la también actriz. También se refirió a las marcas en sus hombros, ocasionadas por el corsé que llevó por más de seis horas. Ya por la noche, poco antes de ir a la cama, la artista tranquilizó a sus fans, explicándoles que todos esos golpes y moretones eran algo normal en su día a día durante la filmación de su proyecto secreto.

“He estado haciendo tantas coreografías, he estado bailando, corriendo de aquí para allá, que de pronto me pego en una mesa, me subo en otra, me cargan los bailarines, voy corriendo y como que me tropiezo con alguna de las esquinas de las máquinas o tripies de luces y pues eso es la actividad que hay detrás de un proyecto tan querido y tan apasionado como este”, agregó.

Por lo que la cantante ha dejado ver, esta producción la tiene más que entusiasmada, pues hace tres días dio un vistazo en su Instagram, donde lució radiante con un look all in black y comentó: “Qué día lleno de amor. Como explicarles mis emociones”, indicó.