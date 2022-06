Thalía, preocupada por una integrante de su familia que pasó por el quirófano

Thalía enfrenta un nuevo problema de salud en casa. Esta vez, la cantante tuvo que correr al hospital para atender a Francesca, su perrita. Y es que desde hace unos días la dóberman de la familia empezó a sentirse mal y la actriz mexicana lo notó en su conducta, pues en vez de correr y andar de juguetona por la casa, la perrita estaba acostada, sin ánimo y con una carita que le expresaba a su dueña mucho dolor.

Thalía supo de inmediato que las cosas no estaban bien y ambas se prepararon para salir rumbo al veterinario. Cariñosa, como siempre, le puso una chaqueta y le mostraba a todos sus fans que la peludita no se levantaba de su camita.

“Nuestra bebecita se nos enfermó y yo aquí cuidándola. Las mascotas del hogar tan valiosas y amadas, siempre felices de vernos y ellos amándonos incondicionalmente. Ya les iré contando como se va recuperando mi bebé perruna 🐶❤️‍🩹”, escribió la actriz de María la del Barrio junto a una foto de su pequeña.

¿Qué tenía su perrita?

Horas más tarde, Thalía volvió a casa con Francesca. Por fortuna todo salió bien y desde el auto, mostró a la perrita con un collar de cono, común para que las mascotas no se toquen algunas cicatrices. La cantante informó que la perrita tuvo que entrar a quirófano para que le retiraran un absceso “del tamaño de una pelota de golf”.

La carita de Francesca era de dolor, y no es para menos. Pero con los cuidados de su dueña, los medicamentos del doctor y mucho amor, pronto volverá a correr por toda la casa junto a su humana favorita.

La salud de Thalía también preocupa a sus fans

Laura Zapata, hermana de la cantante, reveló hace unos días que Thalía no la ha estado pasando bien en temas de salud. “A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’”, contó la también actriz.