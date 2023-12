Reconocida por su exótica belleza, esta chica de 31 años suele elegir –y acertar– con vestidos negros, como este Armani de terciopelo y con acentos transparentes que usó en un evento de la película Once Upon A Time… In Hollywood. “A la moda” no basta para calificarla.

Estamos seguros de que Vanessa Hudgens seguirá dando lecciones de estilo, ya sea desde sus perfiles en redes sociales –y ante sus más de 39 millones de seguidores– o en la alfombra roja. Basta con remitirse a estas pruebas.