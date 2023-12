Sophie Turner ya hizo lo propio, o mejor dicho, Nicolas Ghesquière, el director creativo de Louis Vuitton, que en ocasión del estreno de X-Men: Dark Phoenix en Londres vistió a la protagonista del film con uno de estos pantalones.

Recién casada con Joe Jonas, no sabemos cómo van los baby plans de la intérprete de Sansa Stark en Game of Thrones, pero vaya que ya se ha puesto en los pantalones de una madre. Para que te veas igual de fabulosa, te traemos ocho propuestas que no podrás resistir.