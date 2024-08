Isabel de Mauleón De Bruyères: la condesa de dos mundos

Isabel de Mauleón De Bruyères es una mujer entregada a la filantropía y a difundir la cultura peruana por el mundo. Nacida en el seno de una familia de empresarios en Lima, la condesa de Bruyères es una de las muy pocas personas que existen en el Perú vinculadas a la realeza. Su historia de vida es fascinante y desde muy joven visualizó que su destino estaba en la labor social para fomentar lo mejor de su tierra, es decir, convertirse en toda una embajadora de su entrañable país en el exterior.

Isabel De Mauleón es una empresaria y filántropa peruana dedica a la producción textil

Abogada de profesión y especialista en derecho internacional público, hoy en día es una exitosa empresaria y diseñadora. "Soy abogada de profesión pero realmente me he dedicado en estos últimos 20 años a muchas cosas. Mi principal vocación y trabajo, actualmente, es promover el trabajo textil de mi Perú hacia el mundo", nos comenta en entrevista con HOLA! AMÉRICAS. Con una visión cosmopolita debido a sus viajes (vivió en Francia cinco años, lugar en el que conoció a su esposo, el conde Emmanuel de Mauleon De Bruyères, descendiente de Luis XIV) también trabajó para la Unesco en Ciencia y Cultura.

Su disciplina en el estudio, el arte y la moda ha sido clave para la consecución de sus objetivos que se ven reflejados en la actualidad con su marca By Comtesse Isabel que se enfoca en textiles hechos con lana de vicuña, un animal oriundo de Los Andes, y que se caracteriza poner tener una fibra fina y delicada, que sería el equivalente al casimir.

"Este proyecto comenzó en la pandemia, cuando el príncipe Dimitri de Yugoslavia me dice que tenía una marca de joyas en Nueva York pero que deseaba tener una marca de ropa con su nombre y que si yo podía ayudarlo con eso. Entre los dos fuimos trabajando lo que él quería y fue una experiencia muy enriquecedora. En esa época también surgió otra amiga, la princesa Luisa Beccaria, famosa diseñadora italiana, y de ahí empezó el trabajo con la alpaca. Gracias a ellos fue que me estimularon a trabajar en textiles y continuar como artista", nos comenta.

"Una cruzada de la moda"

Isabel tiene una idea romántica, pero no imposible, en lo que respecta a la internacionalización y posicionamiento de la rica textilería peruana. Y es que el Perú es conocido a nivel mundial por su gastronomía y Machu Picchu; pero, más allá de eso posee una fauna magnífica con animales como la llama, la vicuña y la alpaca. Estos mamíferos andinos poseen un pelaje especial y la lana de vicuña es una de las más finas y caras del mundo, cuyo precio ronda entre los US$500 dólares el kilo (2.20 libras).

La marca de Isabel De Mauleón presentará un desfile de Colección de Alpaca este fin de semana en su natal Lima, Perú

"Mi cruzada es dar a conocer en el mundo que la alpaca es el nuevo Kashmir, que la alpaca es la fibra más fina del mundo y la vicuña lo es más aún. Hay que tener unos permisos especiales para trabajar con esos bellos animales, los cuales los hemos podido conseguir, y tenemos mucho para ofrecer al mundo", nos afirma Isabel.

El propósito de Isabel es dar a conocer al Perú en toda su magnitud y eso es algo que ella considera que tiene como misión humana. "Me gustaría ser la embajadora de la alpaca y la vicuña en el mundo, un sueño más. Sé que lo voy a lograr y no es algo que será mañana ni más tarde, tomará su tiempo, pero creo que si alguien me va a recordar en esta vida es porque puse en el mundo, si Dios lo permite, a la vicuña", puntualiza.