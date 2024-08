El 'waist down dress', favorito de Lady Di, está de regreso

Si se trata de vestidos, hay mucho de dónde escoger pues esta pieza ha evolucionado temporada tras temporada para ofrecerte versiones que se adapten, perfectamente, a tu gusto y estilo personal. No importa la ocasión, el tiempo del día o, incluso, la estación del año porque el vestido ya se ha convertido en esa prenda icónica que nos sienta bien los 365 días del año.

Antes se pensaba que el vestido sólo se desempolvaba del armario con la llegada del verano. Sin embargo, hoy en día las prendas son cada vez más versátiles y capaces de adaptarse a cualquier clima y mes del año. En primavera, es común ver los maxivestidos floreados, en verano los mini vestidos denim, en otoño los vestidos estilo sastre y, en invierno, un vestido globo con medias no puede faltar. Así que no importa si tu estilo es romántico, creativo o natural; ten por seguro que habrá un vestido que se ajuste perfectamente a ti.

Uno de los cortes de vestido más aclamados en los últimos meses ha sido el de silueta de globo. Vimos como celebridades de la talla de Rosalía descubrían el encanto de esta prenda. Sin embargo, el verano se despide, las vacaciones se van y el regreso a la vida laboral post-vacaciones obliga a una nueva tendencia; más formal e innovadora. Sí, estamos hablando del waist down dress.

Conoce todo sobre el vestido que estará en auge esta temporada

Lady Di se ha convertido en uno de los máximos referentes de moda y elegancia. No por nada es que muchas de sus prendas favoritas se han convertido en leyendas. Sin embargo, hay una pieza que también enamoraba el corazón de la princesa para lucir sofisticada y cómoda en cualquier evento social. Nos referimos al waist down dress que, como su nombre lo indica, se trata de un vestido (normalmente midi) que se caracteriza por tener la marca de la cadera mucho más abajo de la habitual. ¿El resultado? Un acabado alargado y femenino que sienta bien a cualquier tipo de cuerpo.

© Lady Di Lady Di

En más de una ocasión pudimos ver a Lady Di portando un vestido con estas características para eventos de gran renombre. De hecho, esta silueta no es nada nueva pues está inspirada en algunos de los looks que vestían las flappers en los años 20's. Si eres de baja estatura, los waist down dress conseguirán darte una dosis de altura y, si eres alta, podrán darte volumen y elegancia. Lo mejor es que puedes combinarlos con todo tipo de accesorios y calzado para ajustarlo a cualquier venue y dresscode.

© Flappers Flappers

Así puedes llevar el waist down dress

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Oversize Lo mejor de esta prenda es que puede ser tan oversize como tú quieras. Debido a su corte bajo, es posible utilizarlo ajustado o suelto, dependiendo tu gusto.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Elegancia ajustada Si bien la mayoría de los ejemplos del waist down dress cuentan con la silueta de la cadera muy marcada, hay muchos otros que consiguen el mismo resultado sin esa marca. Elige un vestido ajustado que adquiera volumen abajo de la cadera para conseguir el mismo efecto.

© Edward Berthelot,Getty Images Strapless Si lo que quieres es estilizar al máximo tu silueta, elige un vestido strapless y combínalo con unos aretes gruesos y vistosos.