¿El café es el nuevo negro? Aquí te lo demostramos

Comenzamos a verlo en la Semana de la Alta Costura en París y el street style de Copenhagen terminó por confirmar las sospechas: el café es el nuevo negro. La próxima llegada del otoño suele traer consigo el incremento de tonos cálidos y tierra para los looks más espectaculares y abrigadores. Es aquí donde el color café se convierte en la solución ideal para conseguir un atuendo que te haga lucir elegante, arreglada y versátil para cualquier ocasión. Ya sea que quieras elevar tu guardarropa de oficina o estés buscando tu próximo outfit para una boda o evento social, el full brown es la fórmula perfecta para conseguir una atemporalidad envidiable.

En los últimos meses hemos visto un incremento en los looks monocromáticos tanto en el street style como en la selección particular de las celebridades. Si bien hace un par de años la tendencia giró en torno a los contrastes y al juego de estampados y colores, hoy todo regresa al minimalismo que ofrecen los atuendos de un solo tono. El apogeo de estéticas como el old money o el clean girl look fueron antesalas perfectas para que lo monocromático se convirtiera en el rey de la moda por su sofisticación y elegancia. Si todavía tienes dudas de cómo un look monocromático, en el color de la temporada, puede beneficiarte aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

© JB Lacroix Hailey Bieber

El full brown look: la respuesta a tus crisis de estilo

© Robert Kamau Jennifer Lopez

No es casualidad que la tendencia de llevar el color café en todo tu atuendo se haya convertido en el estilo favorito de las “it-girls” de Copenhagen después de ver a celebridades como Hailey Bieber o Jennifer Lopez, portando la tendencia con tanto orgullo. ¿El secreto de su popularidad? Siempre lucirás arreglada si combinas diferentes tonos de color marrón en un mismo look. Por eso es que también es uno de los secretos mejor guardados por las corporate girlies para lucir impecables todo el tiempo. Existen muchas maneras de llevarlo pero el resultado será siempre igual: un outfit que no pasará de moda.

Conjunto único

© Streetstyle Streetstyle

La manera más fácil de integrarte a la moda del monocromático en café es a través de conjuntos que ya vengan pensados para usarse juntos. Desde un traje sastre en color marrón, hasta un pantalón denim con su chaqueta a juego, existen muchos looks que pueden ayudarte a iniciar en el mundo de los outfits monocromáticos. ¿Su ventaja? Te darán una sensación de coherencia y continuidad sin importar la ocasión. Sólo agrega los toques finales con un calzado y bolso café para seguir la misma línea.

Pop de color

Streetstyle

Sabemos que a veces parece difícil conseguir un total look de un mismo tono pero, lo monocromático no necesita que el 100% del atuendo sea de ese color. Si quieres agregar un toque divertido y que acapare la atención, intenta integrando unos tacones de color blanco o un bolso en un tono amarillo mostaza para convertir esa pieza en el factor sorpresa. No tengas miedo de explorar e integrar tonos más inesperados como el verde pino o un azul turquesa.

Juego de texturas

© Streetstyle Streetstyle

¿Te parece aburrido lo monocromático? Quizá lo que necesitas es comenzar a experimentar con diferentes texturas y tejidos para que tu look no parezca igual. Prueba jugar entre denim, piezas satinadas, prendas de punto o estilo crochet para otorgarle una esencia diferente a cada look. También puedes probar combinando diferentes tonalidades del color café para que existan diferentes puntos de interés en tu atuendo.

Dupla con negro

Streetstyle

Admitámoslo: aunque el negro haya sido sustituido por el marrón es imposible olvidarlo por completo. La buena noticia es que una manera única de portar el look monocromático en café es combinándolo con algunas piezas en color negro para darle un acabado mucho más elegante al outfit. Dese zapatos, cinturones, bolsos o incluso tops, existen muchas maneras de combinar estos dos tonos que jamás pasan de moda.