El reconocido 'stylist' de Zendaya ha lanzado un libro: esto es lo que sabemos

¡Atención a todos los fashion lovers! Las respuestas a todas nuestras crisis de moda y dudas existenciales al momento de hacernos un cambio de look o mejorar nuestro guardarropa están aquí. Y no, no estamos hablando sólo de una guía de estilo o de una nueva tendencia para incluir en nuestro armario. Estamos hablando del más reciente lanzamiento de Law Roach, el estilista que ha tenido la oportunidad de crear looks espectaculares junto a Zendaya y Céline Dion.

Y es que después de varios meses de ver el trabajo impecable de Law Roach junto Zendaya en la gira promocional de “Dune”, de “Challengers” e incluso de sus apariciones en los eventos olímpicos, no quedan dudas de que Roach es uno de los estilistas más relevantes de la actualidad. Su pasión por lo disruptivo y su constante búsqueda por conseguir expresar un mensaje a través de sus looks lo han convertido en el favorito de numerosas personalidades. Su larga trayectoria lo respalda y el cariño que le tienen grandes celebridades nos demuestra que su carisma, talento y pasión por lo que hace se contagian. Quizá es por esto que su más reciente lanzamiento ha causado tanta emoción en redes sociales pues no sólo se trata de una nueva expansión de su carrera sino de una nueva herramienta que estará al alcance de nosotros.

Lo que tienes que saber del nuevo libro de nuestro estilista favorito: Law Roach

Hace un par de días, Law Roach compartió un video en sus redes sociales que provocó mucha sorpresa y felicidad entre los usuarios. Y no, no era ningún look nuevo de la mano de su confidente, Zendaya. Se trató de su más reciente proyecto: un libro donde nos confiesa sus más grandes secretos en el mundo del estilismo. Bajo el nombre “How to build a Fashion Icon (Cómo construir un ícono de la moda)”, Roach nos adentra a través de 176 páginas, en su secreto más grande a la hora de crear looks de impacto.

Law Roach

¿Cuál es este secreto? En palabras del mismo Roach en la contraportada del libro, la confianza es ese ingrediente secreto que le ha permitido llegar hasta donde está y pasar de vestir celebridades a construir celebridades de moda. Por eso es que este libro no sólo nos promete regalar algunos tips de estilo sino que también nos demuestra que la moda y el vestir es para todos y que no necesitas ser una celebridad para vestirte como una. Dentro de lo que podremos encontrar dentro de sus páginas está un poco del testimonio de resiliencia y perseverancia que tanto caracterizan su historia. Además, nos adentrará en sus propias experiencias dentro de la industria de la moda (y no necesariamente al estilo de "The Devil Wears Prada").

© Law Roach Law Roach

Este libro no podría emocionarnos más por lo que si eres amante de la moda y de la lectura, posiblemente encontrarás mucha satisfacción en estas páginas, además de mucho aprendizaje. En palabras de Céline Dion: “Él ama y es muy apasionado de la moda… ama encontrar algo que ya exista y sacarle algo nuevo. Ese es su talento. Él sabe cuando es tiempo de hacer algo”. Y, en palabras de Zendaya: “Law es mi alma gemela de la moda”.