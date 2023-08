Si quieres invertir en un nuevo sofá y que este sea un statement piece de tu sala, elige que sea de terciopelo. A menos que tengas perros o gatos que suelten mucho pelo y a quienes dejes estar arriba del sillón, no hay nada más trendy que esta tapicería. La idea es que el brillo y la textura sean protagonistas, por lo que te recomendamos que la pieza que selecciones sea de líneas bien definidas y que los cojines no tengan costuras que sobresalgan. Si no te atreves a meter un mueble de velvet tan grande en casa, también puedes encontrar sillas y hasta pantallas para lámpara que pueden dar ese detalle.