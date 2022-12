El primer día del año mezcla azúcar y canela, espárcela en tus manos y el resto sóplala dentro de tu casa enfocada en que la abundancia llegue a ti. No repares en cantidad ni uses la que ya no sirve. Procura que sean elementos nuevos.

Cada primer día del mes durante el 2023, puedes poner un poco de canela en polvo en tu mano derecha y en la puerta de tu casa o negocio soplar hacia adentro pidiendo por la abundancia que tanto deseas. Después de un día barres como normalmente lo harías.