Una limpieza de Año Nuevo siempre es recomendable para mejorar la energía. Olvídate de todo eso que te recuerda a personas que te dañaron o que ya no están contigo por voluntad. Saca de tu casa lo que ya no te sirva y no uses, pues sólo acumula polvo y energías negativas. También deshazte de objetos rotos que, por muy lindos que estén, ¡ya no sirven!