Se va el 2021 pero no sin haber dejado una linda huella en el corazón de algunos famosos. Y es que este año Cupido no descansó e hizo de las suyas entre las celebridades, flechando a personalidades que no nos esperaríamos, como Kourtney Kardashian y Travis Barker; o reencontrando al gran amor de su vida como sucedió con Jennifer Lopez y Ben Affleck. Tampoco se le escapó hacer realidad el crush de Rauw Alejandro con Rosalía; y el amor traspasó la pantalla grande con Tom Holland y Zendaya. ¡Entérate de qué otras parejas nos deja el 2021!