Nicky Jam y Genesis Aleska, un amor que inició con un emoji de corazón

Como muchas relaciones entre las celebridades, la de Nicky Jam y Genesis Aleska inició con rumores de que estaban juntos. En abril pasado sonaban especulaciones de que el cantante había encontrado de nuevo el amor, y los ojos de sus fans se posaron sobre la bella modelo venezolana, con quien empezaron a verlo muy cariñoso. Con la emoción en el corazón y listos para gritar al mundo su amor, en septiembre confirmaron su noviazgo pero, ¿cómo fue que surgió la chispa entre los dos? ¡Nicky Jam lo reveló!

Virtualmente se conocían desde 2018, cuando ella hizo el baile de X, uno de los temas del cantante, a los que él le respondió con un emoji de corazón. “Ella no me hizo mucho caso. Le tiré un corazoncito de amor y cariño porque es lo que yo quiero para mi gente”, expresó Jam. Y aunque había atracción de ambos lados, a ella le daba algo de pena contactarlo porque pensaría que estaba buscando.

Fue hasta que él se encontró soltero que Genesis se animaría a visitar La Industria, el restaurante de Nicky enfocado a los postres y el café. “Me escribió para felicitarme por mi negocio y le dije que cuando quisiera”, recordó Nicky. Genesis estaba cerca con una amiga y su hija y pasaron al lugar, en donde no sólo las recibieron en el área VIP, sino que las trataron como reinas.

“Cuando terminó, se tiró una foto delante del letrero ‘Dímelo papi’, me la envió y esa foto fue viral, la gente se volvió loca”, recordó Nicky Jam, sobre la imagen que desató los rumores aunque ellos no se conocían. Confiado en su encanto, el cantante aseguró que cuando por fin se vieran, habría una gran química, ¡y así fue! “Yo sí sabía que cuando ella me conociera a mí en persona le iba a gustar. Cuando ella vea a este papacito que mide seis pies, que huele rico, que tiene una sonrisa, que es carismático, yo sé que le voy a gustar”, dijo contento.

La primera cita y los planes para fin de año

La pareja empezó a charlar por mensajes, pero fue hasta que ella viajó a San Francisco que él dejó todo a un lado y subió a su avión privado para ir a su encuentro. “Siempre en la movida”, tituló aquella fotografía de principios de agosto. “Cuando me dijo: ‘Nos vemos pronto’ empezaron las maripositas en el estómago. Cuando lo vi en persona fue amor a primera vista”, recordó ella ilusionada por un nuevo amor.

Después de confirmar su noviazgo, la feliz pareja realizó un increíble viaje por Europa. Enamorados, revelaron que para Navidad el festejo será en la casa del cantante en Medellín, Colombia. En cuanto al adiós al 2021, planean que sea en el lujoso departamento de Nicky Jam, en Miami.

